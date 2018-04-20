家族土資場被指傾倒有毒廢棄物 花縣議長次子喊冤

2018-04-20 17:46 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



花蓮縣議長賴進坤家族經營的廢棄物處理場，被檢舉疑似違法傾倒有毒廢棄物，縣環保局昨再進場採樣。賴進坤次子賴俊弘今喊冤，強調公司自主採樣送驗都合格，環保局近月來已3度開挖，若查有違法就趕快起訴，否則就還他們清白，不應以此種方式打模糊仗，濫權擾民。

環保局日前接獲檢舉，昨由局長饒忠帶隊到位於秀林鄉和平村的玟豪公司廢棄物處理場區，雇來鑽孔機開挖，在4個地點，深入16公尺深的地下採樣，帶回20餘罐土壤送驗，確認是否含有非法毒物。

賴俊弘今天指出，環保局從104年起就多次進場開挖，到昨天已經挖了8次，更是近一個月來的第3次；每次環保局採樣，公司也會同步採樣送驗，送驗項目包括萃出液中汞、砷、鎘、銅、鉻、鉛、硒、鋇、六價鉻等，檢出都合格。

他說，反觀環保局的檢測報告都沒公布，每次都說有人檢舉，一挖再挖，「好像永遠沒有結束的一天。」

「若真有違法就起訴」賴俊弘表示，玟豪公司是依法領有一般事業廢棄物處理許可證的公司，從營運至今，定期採樣送驗都符合環保法規，從未檢出含有毒廢棄物。環保局若真挖到有毒廢棄物，就趕快起訴，沒有也該還他們清白，不然一挖再挖，有濫權之嫌，且浪費公帑。

針對業者質疑，環保局長饒忠表示，接獲陳情檢舉都依照「花蓮縣政府暨所轄各機關陳情案件處理作業要點」處理，若無具體事證、重複案件就簽結，若有具體案件必須處置，否則就是瀆職。