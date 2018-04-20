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想拍出基隆的美 董事長樂團白董教你怎麼拍

2018-04-20 17:45聯合報 記者吳淑君╱即時報導

基隆市政府舉辦第一屆「美麗基隆Beautiful Keelung 5分鐘短片徵選」活動，首獎12萬元，董事長樂團吉他手「小白」白董杜文祥說，整個基隆都是他的好萊塢，但要拍出好作品，要有一點技巧，要花一點感情。

董事長樂團第12張創作專輯《祭》，最新主打歌曲《瘋人》在基隆阿根納造船廠遺址取景拍MV，由白董親自操刀擔任導演，拍出來的畫面唯美又有氣勢，讓人驚豔。

杜文祥說，基隆是他土生土長的地方，環境是他最熟悉的，這裡有豐富多元的景色和氣候。而和別的城市有很大的不同。「你最喜歡那裡？」記者問，他說，喜歡的點越來越多，以前是外木山，獅球嶺，現在潮境公園那邊也很漂亮。

想抱回「美麗基隆Beautiful Keelung 5分鐘短片徵選」首獎12萬，他認為要有一點技巧，要花一點感情，才會拍出好的作品。

市長林右昌說，市府與地方電視公司舉辦短片徵選活動，今年主題「美麗基隆」，每個人可以是自媒體、影像創作者，藉著集體參與的力量，透過影像詮釋、傳遞基隆美好。他期待誕生百萬點閱率的影像，行銷基隆。

短片首獎1名，獎金12萬元，第二名獎金6萬元，第三名獎金新台幣3萬元，優選三名每名獎金新台幣1萬元；佳作五名每名獎金新台幣5仟元；網路最佳人氣獎乙名獎金新台幣1萬元。

即日起，受理報名至8月21日截止。民眾上網搜尋『美麗基隆』，上傳參賽影片連結，即可參加報名。活動網站: http://www.beautiful-keelung.tw/。

基隆市政府舉辦第一屆「美麗基隆Beautiful Keelung 5分鐘短片徵選...
基隆市政府舉辦第一屆「美麗基隆Beautiful Keelung 5分鐘短片徵選」活動，首獎12萬元。記者吳淑君／攝影
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董事長樂團吉他手「小白」白董杜文祥說，整個基隆都是他的好萊塢。記者吳淑君／攝影
董事長樂團吉他手「小白」白董杜文祥說，整個基隆都是他的好萊塢。記者吳淑君／攝影
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遺址林右昌好萊塢

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