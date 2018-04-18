基隆正濱漁港上色了 懷舊港灣將打造成地中海景觀

2018-04-18 15:16 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市政府今天啟動正濱漁港懷舊碼頭色彩塗佈工程計劃，市長林右昌今天與地方人士一起「上色」，預計7月完成，屆時懷舊港灣景觀將蛻變色彩繽紛，可望成為基隆打卡的熱門新景點，打造區域新風貌。

市府都發處長徐燕興指出，藉由一連串色彩計畫，逐步擴大範圍，以色彩打開想像和可能性， 105年推動「和平橋色彩塗佈計畫」，現在成為攝影愛好者流連忘返的場景。今年是正濱懷舊碼頭色彩計畫，由建築師、地方NGO團隊及居民推動，以工作坊凝聚地方共識，明星油漆贊助漆料，基隆城市景觀發展協會進行色彩塗佈工程。將分三階段執行，預計今年7月完成施作。

今天上午，林右昌和地方人士沿著正濱漁港懷舊港灣步行，前往上漆處和居民及參與的NGO團體代表，一同為建物牆面漆上暖黃色，啟動懷舊碼頭色彩示範計畫。

林右昌指出，他上任3年多來努力要把這城市變得更繽紛，思考如何發揮所學專業結合在地社團和民眾共同參與，透過八六設計公寓、都市改造工作坊等介面，也和大學建築科系合作，把學界力量導進基隆，共同參與的結果，日後懷舊港灣將媲美地中海景觀。

在過程中，透過不斷地和屋主進行溝通、協商與對話，經過專家與都市景觀工作者專業建議，為屋面找出合適的樣貌。緊接著用這樣方式，去影響周邊居民加入環境營造行列，漸漸改變形成區域新風貌。