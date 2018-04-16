蒙古孩子新奇體驗 第一次觸摸海水踏浪花

2018-04-16 21:37 聯合報 記者 聯合報 記者 徐庭揚 ╱即時報導



台灣世界展望昨天在花蓮博愛浸信會舉辦的「終止兒童受暴」，來自蒙古的「藍天合唱團」以遼亮高亢的歌聲演唱「迎向光明未來」，為音樂會揭開序幕，並與「台灣兒童合唱團」共同以中文演唱一曲，為國內外受暴兒童發聲，並以音樂撫慰花蓮震災中居民受創的心。這群住在內陸的學生，今天到七星潭看海，學生第一次看到太平洋開心觸摸海水，直呼「海水好溫暖」。

藍天合唱團成立於2004年，初代成員為居住在世界展望會支持得街童安置中心的孩子，之後加入烏蘭巴托經濟弱勢家庭的兒童，並曾在蒙古及韓國、新加坡、台灣演出，以歌聲為世界弱勢兒童發聲。這次來花蓮除了演唱蒙古傳統歌曲、碼頭琴演奏、康康舞曲等精采演出；今天前往海星國小與該校兒童樂隊及海星中學的人聲合唱團，藉由音樂與歌聲進行文化交流，並前往七星潭踏浪。

位處內陸國家的蒙古，放眼望去盡是無垠的草原與戈壁大沙漠，難以想像海洋。

現年18歲就讀蒙古音樂與藝術大學的韓加爾德‧烏鞏拜爾(Khangarid Uuganbayar)說，蒙古天氣最冷零下35度，最高溫為40度；現在蒙古有35%是游牧民族，位處內陸國家的蒙古，放眼望去盡是無垠的草原與戈壁大沙漠，難以想像海洋的實貌。

「藍天合唱團」成員說，這次來台灣最期待的行程之一，就是在蔚藍的七星潭看到湛藍的洋海，一到七星潭孩子們開心的奔向海水、觸摸冰涼的海水、踏著朵朵浪花。

第一次到海邊的杜倫賈樂興奮地說，回去之後，一定要跟蒙古的同學說，畢生一定要來一次看到太平洋就在自己的腳下。