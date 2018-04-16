107年國慶焰火在花蓮 促觀光盼帶來人潮

2018-04-16 20:11 中央社 台北16日電



今年國慶焰火將在花蓮施放。照片為2017年在台東卑南溪口施放情形。 聯合報系資料照片／記者尤聰光攝影 分享 facebook 中華民國107年國慶籌備委員會今天開會決議，今年國慶焰火將在花蓮施放，晚會在宜蘭舉行，希望陪伴花蓮走出地震災害陰霾，也希望漂亮焰火把觀光人潮帶回花蓮。

107年國慶籌備委員會今天下午在立法院召開成立大會，籌備會晚間發布新聞稿指出，國慶籌備會主任委員蘇嘉全表示，會中討論通過，今年仍將比照去年的模式辦理，以帶給國人歡樂、年輕、有活力的國慶活動為目標，大會活動將搭配花車遊行，花車將朝向更細緻的規劃。

蘇嘉全說，晚會規劃在宜蘭縣辦理，期望融入在地文化特色，讓僑胞體驗不一樣的晚會；焰火將規劃在花蓮施放，希望讓社會各界關心，陪伴花蓮走出地震災害的陰霾，也希望漂亮的焰火，把觀光人潮帶回花蓮。

蘇嘉全提到，去年各項國慶活動給國人帶來耳目一新的感受，為各地帶來人潮，提高觀光收益。像是去年大會活動推出花車遊行，結合國內重要產業、經濟及文化特色；台中市辦理的晚會活動聯結僑務委員會僑胞服務工作，帶僑胞赴各地觀光、參觀各地建設。

此外，去年國慶焰火在大家期盼之下，在台東卑南溪出海口施放，璀璨焰火照亮台東，讓台東走出尼伯特風災的創痛。

蘇嘉全強調，接下來有將近6個月的籌備時間，籌備會將組成大會、晚會及焰火等工作處規劃各項活動，並將會同相關中央機關及地方政府，全力推動各項籌備工作，在中央與地方共同合作下，希望國慶活動帶給國人全新的感受。