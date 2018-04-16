踢球穿新球衣 花蓮足協贈700多套

2018-04-16 20:09 中央社 花蓮縣16日電



花蓮足球協會近日募得上海市台灣同胞投資企業協會捐贈新台幣100萬元，為全縣足球重點學校添購球衣等，16日在花蓮市美崙國中舉行捐贈儀式。 中央社 分享 facebook 長期為足球運動出錢出力的花蓮足協理事長陳益雄，近日募得上海市台灣同胞投資協會捐贈新台幣100萬元，為全縣足球重點學校添購球衣，今天在花蓮市美崙國中舉行捐贈儀式。

陳益雄打造花蓮足球王國不遺餘力，他在美崙國中擔任主任時創立足球隊，建立起堅強實力。他說，在美崙國中任職35年，青春及積蓄都奉獻在此，所以特別有感情。

這次捐贈受惠學校除美崙國中外，還有花蓮高中、光復國中、花崗國中、北埔國小、瑞北國小、長橋國小、長良國小、武士岸足球俱樂部、崙山國小等近20隊共700多套正式比賽球衣。

出席活動的花蓮縣教育處長劉美珍說，花蓮縣的足球隊赫赫有名，在陳益雄的努力下，去年在全國運動會中拿到男女足雙料冠軍；也感謝花蓮縣足球協會副理事長周至柔，他也是花蓮福康大飯店董事長，在0206花蓮大地震時給予災民住宿等援助。

美崙國中校長孫台育說，學校足球隊成立24年，現有62名選手，每位選手都懷抱足球夢想。學校不僅給予足球專項的訓練，更希望培養選手們的國際觀，近年也培養出很多中華青少年及成人代表隊選手。

美崙國中足球隊獲獎無數，全中運（國中足球聯賽）冠軍10面、亞軍4面、季軍4面。全國青少年盃冠軍14面、季軍3面。國際分齡賽冠軍6面、亞軍5面、季軍3面；美崙國中足球隊已是中華青少年及成年代表隊搖籃。