歷史建物加蓋鐵皮屋頂 東縣府：保護措施

2018-04-16 18:41 中央社 台東縣16日電



等待整修中的台東歷史建物、兒童故事館，最近加蓋鐵皮屋頂，民眾質疑景觀全毀。台東縣政府澄清，鐵皮屋頂是暫時保護措施。

1937年興建的「專賣局出張所宿舍」被台東縣政府列為歷史建物，2棟日式建築古色古香，台東縣政府於民國94年間整修成為台東兒童故事館。

民國105年尼伯特颱風重創兒童故事館，台東縣政府因此關館，圍上鐵網，直到今年1月間才完成發包，施工期間從1月20日至4月19日。日前忽然在日式建築物的上方，加蓋鐵皮屋頂，引起民眾錯愕。

台東縣議員洪宗楷表示，他在台東縣政府教育處服務時是兒童故事館的開館館長，「歷史建物」也是他去申請，因此這2棟日式建築內外部他最瞭解。

洪宗楷表示，外縣市確實有某些歷史建物的保存，是採取這種加鐵皮蓋的方式，但他認為實在很不美觀，景觀上已經毀了。而且這兩棟建物也不需要用這種方式來保存，木造建物的木頭本身久了就會壞，每年編列經常性的經費做維修才是重點。

洪宗楷表示，過去縣府根本沒有編列維護費用，再加上當初修復的時候，屋簷用的木頭本身就不好，爛掉壞掉是可以預期的，又碰上尼伯特颱風，情況更嚴重，但也不必要矯枉過正，加個鐵皮蓋子。

台東縣政府教育處資訊暨終身教育科長武紹華表示，兒童故事館是歷史建物，因尼伯特颱風吹襲損壞，將來必須要修復屋頂，又擔心會有漏水，破壞到內部，因此先加蓋鐵皮屋頂暫時保護，等文資局驗收後，就會動工修復，這只是臨時保護措施。