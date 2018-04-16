訪花蓮以樂會友 蒙古學生七星潭看海好新鮮

2018-04-16 18:41 中央社 花蓮縣16日電



蒙古「藍天合唱團」成員20多人，來到花蓮參與台灣世界展望會活動，下午來到七星潭看海，大多數孩子是第一次看到海，他們踏著朵朵浪花，觸摸冰涼海水，欣喜之情溢於言表。

藍天合唱團成立於2004年，初代成員也是世界展望會支持的街童安置中心「燈塔之家」的孩子，他們在合唱團裡學習歌唱及樂器演奏，提升自信與自尊，更重新感受「家」的溫暖。之後加入烏蘭巴托經濟弱勢家庭的兒童，並曾在蒙古、韓國、新加坡、台灣等地演出，以歌聲為世界弱勢兒童發聲。

這一次蒙古藍天合唱團來到花蓮兩天的活動中，上午前往海星國小以音樂交流，包括藍天合唱團、海星國小兒童樂隊及海星中學的人聲合唱團都分別有精彩演出。

交流活動時，大家互相介紹自己的國家。就讀蒙古音樂與藝術大學的韓加爾德．烏鞏拜爾（KhangaridUuganbayar）說，蒙古天氣最冷達攝氏零下35度，最高溫有40度，溫差非常大；蒙古位處內陸，現在35%是游牧民族。他7歲時，受助於音樂老師的照顧，因此希望透過音樂回饋他人。

海星國小學生分享說，花蓮是台灣東海岸美麗的海濱縣市，太魯閣是許多旅客一定會前往的景點，花蓮的特產有麻糬跟扁食等。

海星國小校長吳煒增表示，透過音樂展開文化交流的體驗，將有助於提升學童的國際視野。

在台灣世界展望會東區辦事處的安排下，「藍天合唱團」成員20多人下午來到七星潭遊覽，在蒙古草原長大的孩子大部分都是第一次到海邊，看到一片無垠的海洋無不雀躍開心，紛紛脫下鞋襪，感受海水碰觸雙腳的感覺，也為此次台灣行畫下難忘的句點。

台灣世界展望會東區辦事處主任蕭文榮表示，蒙古藍天合唱團在花蓮兩天一夜的行程，感謝許多花蓮鄉親朋友的熱情支持，邀請民眾持續響應「終止兒童受暴，你我挺身做到」行動，捐款支持國內外兒童保護與兒童權益倡導工作。

蕭文榮說，歡迎義購台灣兒童合唱團2018「以愛呵護，看見希望」專輯，及由插畫家聯名創作的「終止兒童受暴」悠遊卡、潮T；或透過連署、拍照上傳、分享等方式響應，以實際行動幫助更多兒童有機會脫離暴力陰霾、重拾笑容。