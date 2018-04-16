熱氣球嘉年華加碼 今年延長為45天

2018-04-16 12:39 中央社 台東縣16日電



暑假期間旅遊盛事–台東國際熱氣球嘉年華，今年從6月30日至8月13日，由原本的38天延長為45天，今年總共會有39顆造型熱氣球。

台東縣政府交通及觀光發展處長江慧卿今天表示，因花蓮地震衝擊花東旅遊，台東縣長黃健庭決定今年的台東國際熱氣球嘉年華從6月30日開始至8月13日，希望吸引更多遊客共同來體驗感受。

江慧卿表示，今年將依循往年至台東重要景點舉辦熱氣球光雕音樂會，除大家熟悉的鹿野高台、三仙台、池上大坡池、太麻里曙光園區外，今年特別配合志航空軍基地開放日，讓民眾有機會捕捉到壯志雲霄的國軍現役戰機與光彩炫麗的熱氣球相互輝映的畫面。

另外，被列為「世界八美圖書館之首」的台東大學校本部圖書館也將在今年首次與熱氣球共舞，每場的熱氣球光雕音樂會將帶觀眾體驗不一樣的視覺及聽覺的完美享受。

今年活動更邀請了各國的知名造型熱氣球，如世界最聞名的紀念雕像之一的救世基督像、熱門電影「神偷奶爸」裡的小小兵、榮獲奧斯卡獎的動畫「天外奇蹟」熱氣球，還有去年在鹿野高台創造無數視覺焦點的諾亞方舟Arky也將再現。

江慧卿表示，今年適逢狗年，英國鬥牛犬Buster造型的熱氣球也會全球首度亮相，交通部觀光局也將派出台灣觀光大使「喔熊」及受大眾歡迎的全聯「福利熊」迎接來自國外的友球，總數39顆的造型熱氣球在鹿野高台與大家相見歡。