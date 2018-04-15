孝子里長為重病母親背媽祖環島 抵奉天宮跪拜媽祖

2018-04-15 15:06 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



花蓮縣民族里里長、也是宜蘭縣蘭陽金虎爺會副會長張東耀，為重病母親康復向媽祖許願，3月28日生日當天背媽祖、金虎爺等神像，從花蓮徒步出發，繞半個台灣走600多公里，中午抵達終點嘉義縣新港鄉奉天宮，跪拜媽祖，受到董事長何達煌及金虎爺會信眾熱情相迎。

孝子張東耀徒步韾香祈願，去年3月首次背虎爺神像從花蓮徒步出發，往南走繞半個台灣，17天共走了600多里，今年改往宜蘭北走，17天再走600多公里，連續2年環島一圈共走千餘公里，只為求重病母親身體健康。

「進喔!」張東耀中午抵達終點新港鄉奉天宮，董事長何達煌及金虎爺會幹部信眾，陪他走上百公尺，沿途燃放鞭炮煙火歡迎，進廟門前，張里長三步一跪叩謝媽祖，廟方人員接過張東耀帶的媽祖、千里眼、順風耳及虎爺神像，何達煌陪張東耀上香感謝媽祖庇佑，稱讚張里長孝心感動天。

張東耀說，每天走約30至50公里，晚間投宿民宿或寺廟，雙腳走到起水池泡，沿途許多善心人土塞紅包為他打氣，共收到20多包約3萬多元，將全部捐弱勢團體，感謝大家及金虎爺會幫忙，讓他完成心願。

原來，身為長子的張東耀因擔任花蓮愛笑俱樂部的「笑長」媽媽55歲陳瑞萍，去年12月因肺部感染敗血性休克病危住院，媽媽住院45天期間，他曾向神明許願，除吃素1個月祈福，如果媽媽能夠康復出院，願從花蓮再次背著神像徒步從花蓮往北以環島至嘉義奉天宮還願和祈福。