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宜蘭美術館書藝聯展 欣賞之餘還教書法操

2018-04-15 08:46聯合報 記者羅建旺╱即時報導

宜蘭美術館昨起舉辦「移動．流動．傳動—當代書藝與身體動能展」，為開館後首次以書法藝術為展覽主軸。近年來，書法藝術雖貴為獨特的文化資產，但在進入資訊時代後，傳統書寫工具逐漸被取代，加上當代美感意識的改變，如何面對數位化浪潮，保留傳統書藝的精神，成為當今必須嚴肅思考的重要課題。

本展從「身體性」出發，藉由眼、手、身、心、意等五種身體媒介，重新探討身體與書作間的能動關係，使觀眾能有更深層的體驗與感知。共有22位藝術家、94件作品展出，類型涵蓋書作軸卷、拓碑、書冊、詩畫、速寫、裝置、多媒體、陶藝及文房實物等，呈現書法藝術在當下社會中既獨立又多元的面貌。

宜蘭縣政府文化局指出，策展人白適銘教授以「書法旅行」、「書寫操演」、「書藝傳繹」等三大主題，為當代書法藝術提供動態式的展演可能，跳脫傳統展示大多傾向於平面的書作，而將書法藝術融合於觀展體驗中，創造更多新的書寫趣味及欣賞視野。

展覽除了透過書法地圖及導覽影片，供民眾對在地石刻古碑、廟宇榜額進行實地踏查旅行，親身感受蘭陽平原的歷史情境，也邀請表演藝術家示範教學，讓觀眾可經由肢體動作，體驗書藝中的身體動能，並拍攝採訪影片，由書法家擔任「說書人」現身說法，講解創作中書寫的身心反應和風格間的相互關係。

展期自即日起至6月17日止，在宜蘭美術館101、201、202展覽室。相關訊息詳見宜蘭美術館官網http://ymoa.e-land.gov.tw或宜蘭美術館臉書粉絲頁https://www.facebook.com/YMOA2014。

宜蘭美術館《移動．流動．傳動—當代書藝與身體動能展》昨天開展，除了22位名家的9...
宜蘭美術館《移動．流動．傳動—當代書藝與身體動能展》昨天開展，除了22位名家的94作品展出，也有書法體操，跟著示範教學，一起像寫書法般，用肢體去點撇按捺。記者羅建旺／攝影
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宜蘭美術館《移動．流動．傳動—當代書藝與身體動能展》昨天開展。記者羅建旺／攝影
宜蘭美術館《移動．流動．傳動—當代書藝與身體動能展》昨天開展。記者羅建旺／攝影
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美術館書寫藝術家

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