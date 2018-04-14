翠綠水田聽音樂 周日與法國小號首席浪漫約會

2018-04-14 21:05 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



宜蘭水田音樂會春之饗宴，周日(15日)下午2點半在壯圍鄉新南村廣闊的新綠稻田環繞中登場，蘭陽文教基金會及宜蘭縣文化局邀請高雄市交響樂團小號首席唐大衛(David Argenta)及鋼琴家林麥可擔綱演出，邀請樂迷朋友到水田邊，與迷人的樂音共度午后時光。

蘭陽文教基金會表示，David出生於法國北部小鎮，在法國及德國完成學業，二個國家文化的薰陶讓他的音樂風格，同時擁有法式的浪漫與德式的謹慎。

David隨著台灣老婆來台，成為台灣女婿，豐富的演出經歷與多項國際音樂大獎的光環，讓他在台灣音樂舞台上發光發熱，曾為國家交響樂團小號首席，現為高雄市交響樂團小號首席，任教國立高雄師範大學及台北教育大學音樂系。

David演奏曲風廣泛，從文藝復興時期到近現代作品都有涉獵，同時擅長現代及巴洛克小號。

蘭陽文教基金會執行長李志勇表示，基金會自2013年起，每年於春秋兩季舉辦水田音樂會，至今已累積邀請40多位音樂家，帶來22場精彩的音樂饗宴，透過藝術下鄉，讓更多民眾有機會接觸古典音樂。