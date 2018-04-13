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魚精灌溉種出好蕃茄 安全好吃的新鮮貨超搶手

2018-04-13 22:05聯合報 記者戴永華╱即時報導

魚精的營養成份高，近來成了補身聖品。宜蘭有小農陳渭川使用魚精灌溉蕃茄，種出來的蕃茄粒粒營養飽滿，他還以苦楝油除蟲、環保殺菌，完全不施用農藥，安全好吃的新鮮貨超搶手。

近年來科技魚精成為流行飲品，多用於人體保養或產後補身，從來沒聽過用魚精來灌溉蔬果。宜蘭縣壯圍鄉農民陳渭川早年從事食品業，體認食安對人體健康重要性，他結束食品業後投入務農，重視農作安全。當地有家頗具規模魚加工廠，以本地現撈魚及進口高級魚類加工，有天他突發奇想，拿工廠出淸的魚貨，以食品加工技術製成魚精。

他研發成功「魚精栽培法」，把魚精當肥料灌溉蕃茄，發現效果出奇好，別人家農地種一期蕃茄後，因土質養分不夠，下一期種不好或必須休耕，陳渭川的農地保持肥沃，每期都能接連栽種，而且種出來的蕃茄沒農藥，安全好吃，市場上深得口碑。

陳渭川是壯圍鄉農會瓜果產銷班第四班班長，從不吝嗇與其他農友分享栽種技術。他說，整地時在土中加入魚粉，栽種後用魚精每個月施肥，無毒的苦楝油殺蟲害效果好，環保級的二氧化氯可殺菌增加抵抗力，不必用農藥。

壯圍鄉農會總幹事陳玉華說，以新科技栽種的農產品質好、產量佳，陳渭川被譽為「達人」，很多農民受他影響，也開始重視農作安全、友善農地。目前正值蕃茄產季，有興趣可以搜尋臉書（民欣）瓜果友善農場，或電話0925100313吳小姐。

魚精施肥灌溉的蕃茄， 粒粒飽滿，安全好吃。記者/戴永華攝影
魚精施肥灌溉的蕃茄， 粒粒飽滿，安全好吃。記者/戴永華攝影
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宜蘭農民陳渭川使用「魚精」施肥，種出粒粒飽滿的好蕃茄。記者/戴永華攝影
宜蘭農民陳渭川使用「魚精」施肥，種出粒粒飽滿的好蕃茄。記者/戴永華攝影
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宜蘭農民陳渭川使用「魚精」施肥，種出粒粒飽滿的好蕃茄。記者/戴永華攝影
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農地農民食安

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