魚精灌溉種出好蕃茄 安全好吃的新鮮貨超搶手

2018-04-13 22:05 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



魚精的營養成份高，近來成了補身聖品。宜蘭有小農陳渭川使用魚精灌溉蕃茄，種出來的蕃茄粒粒營養飽滿，他還以苦楝油除蟲、環保殺菌，完全不施用農藥，安全好吃的新鮮貨超搶手。

近年來科技魚精成為流行飲品，多用於人體保養或產後補身，從來沒聽過用魚精來灌溉蔬果。宜蘭縣壯圍鄉農民陳渭川早年從事食品業，體認食安對人體健康重要性，他結束食品業後投入務農，重視農作安全。當地有家頗具規模魚加工廠，以本地現撈魚及進口高級魚類加工，有天他突發奇想，拿工廠出淸的魚貨，以食品加工技術製成魚精。

他研發成功「魚精栽培法」，把魚精當肥料灌溉蕃茄，發現效果出奇好，別人家農地種一期蕃茄後，因土質養分不夠，下一期種不好或必須休耕，陳渭川的農地保持肥沃，每期都能接連栽種，而且種出來的蕃茄沒農藥，安全好吃，市場上深得口碑。

陳渭川是壯圍鄉農會瓜果產銷班第四班班長，從不吝嗇與其他農友分享栽種技術。他說，整地時在土中加入魚粉，栽種後用魚精每個月施肥，無毒的苦楝油殺蟲害效果好，環保級的二氧化氯可殺菌增加抵抗力，不必用農藥。