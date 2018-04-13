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低收母女站店外1小時 暖心義消招待三碗牛肉麵

2018-04-13 09:58聯合新聞網 綜合報導

宜蘭一間牛肉麵店老闆看見店門口站了一名母親與兩名女兒，上前關心後煮了三碗牛肉麵招...
宜蘭一間牛肉麵店老闆看見店門口站了一名母親與兩名女兒，上前關心後煮了三碗牛肉麵招待她們享用。圖／取自臉書專頁《義消 打火牛肉麵》
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「待用餐」為民眾在店內預購餐點，留給需要幫助的弱勢族群使用，讓愛心流傳。宜蘭一名提供待用餐的麵店老闆潘宗佑11日下午開店時，店外一名媽媽帶著兩名女兒站了1小時，一問之下才知道因母親脊椎受傷無法工作，三人連想吃牛肉麵的錢都湊不出來，熱心的潘宗佑立刻煮了三碗麵，同時號召義消弟兄們一同給予她們幫助，溫暖的行為引來大批網友讚賞。

義消潘宗佑12日晚間於臉書專頁《義消 打火牛肉麵》發文，他表示11日開店時店外有三名母女站了1小時，瞭解之後才知道她們是想吃待用餐卻不好意思進店，熱心的潘宗佑立刻請她們入店用餐。母親很客氣地與潘宗佑點了3碗陽春麵，這時小女兒一句很期待的說「我想吃牛肉麵」，卻遭母親阻止。這一幕心酸的場景讓潘宗佑很心痛，立刻進廚房為她們煮了三碗牛肉麵，並告訴她們「放心，吃飽了再說」。

一問才知道這位母親因脊椎受傷無法工作，而升大學的大女兒則因心臟問題身體也十分虛弱，還需要每日通勤奔波照料母親與妹妹。她們僅領有中低收入戶的證照，因此只能拿物資補助，一家三口每月靠著兒少補助與家扶中心補助約5千元生活。這讓潘宗佑大嘆「這是什麼世界？還有人在過有一餐沒一餐的苦日子？」

熱心的潘宗佑留下這名母親的聯絡方式，並找了幾位義消弟兄，湊出5千元與日常生活用品，打算找時間前往她們家中拜訪給予幫助。潘宗佑心痛寫下「ㄧ碗牛肉麵，雖然沒什麼了不起，但ㄧ碗牛肉麵的確能滿足這些弱勢朋友的心」，他堅定表示麵店待用餐服務會堅持下去，只為幫助更多需要幫助的人。

貼文一出許多網友湧入讚賞潘宗佑的行為，留言「好人會有福報」、「謝謝你的無私愛心」、「溫暖人間」，更有許多人表示一定要去這麼有愛心的牛肉麵店消費，另外有網友建議潘宗佑「贈魚不如贈竿」，可以安排該名母親至分隊中負責煮午晚餐，不僅解決打火兄弟的用餐問題，也能讓其有穩定收入。

低收入戶暖新聞

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