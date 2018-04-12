大提琴家張正傑佰元音樂會 將如滿漢大餐

2018-04-12 15:09 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆出身的大提琴家張正傑，也是陪伴多數孩子們成長的古典親子天王，無論是旅居維也納，或是返國任教、演出，他茲在茲的還是自己的家鄉基隆，將以百元票價與鄉親們分享音樂會，不分座位，統統100元。

本場音樂會邀請國內年輕鋼琴家王乃加合作，共同演出《天鵝》、《白鷺鷥》等知名東、西方樂曲，讓觀眾享受異文化衝擊的美感和交融的曼妙。同時，安排巴赫《第一號無伴奏組曲》、克賴斯勒《愛之悲》、卡薩多《情話》等多首耳熟能詳的樂曲，讓觀眾徜徉於音樂之中。

張正傑今在海大舉行記者會，他表示，古典音樂可以不只是古典音樂，而是讓孩子對於音樂有更多的聯想和創意組合。親子音樂會的初衷，就是讓聽眾和孩子們能夠更輕鬆、簡單地享受古典音樂。古典音樂的旋律很美，演奏時的氛圍也很美，演奏者腦中的畫面和心態更應該是美的。

張正傑說，這場音樂會雖是佰元音樂會，但內容絕對超值；不是佰元熱炒，而是滿漢大餐。3歲到99歲都適合聆聽，100歲更可以免費入場。