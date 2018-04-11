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首屆「金牌稻農」競賽起跑 宜蘭金牌米必須這樣種

2018-04-11 21:01聯合報 記者戴永華╱即時報導

宜蘭縣開辦第一屆「金牌稻農」比賽，縣府層層嚴格把關，從參賽者的田間管理開始抽驗，上市前的稻米須通過農藥「零檢出」。金牌冠軍除了有15萬元獎金，縣政府還用比市價優惠的價格收購，由於條件誘人，農民躍躍欲試。

宜蘭優質農產品像三星蔥、壯圍哈密瓜、三星上將梨等，縣府近年來透過檢驗把關推出「嚴選」農產，但為強化消費者對宜蘭品牌印象，今年起舉辦「金牌稻農」比賽，透過政府嚴格檢測，要為好上加好的稻米掛保證。

農業處產銷科長廖偉真表示，宜蘭縣栽種農作以稻米最大宗，這次先針對一期稻作舉辦比賽，從栽種過程就開始抽驗，包括田間生育狀況、異品種、病蟲害及合理施肥，如果第一階段田間檢查過不了，就無法進入下階段評比，被檢出農藥殘留重大違規者，立即撤銷參選資格。

參賽栽種面積要超過0.5公頃，而且稻米要通過宜蘭嚴選標準，經由各地農會推荐參加。請農民4月30日前向各鄉鎮市農會報名，再由各鄉鎮市農會推荐3人，參賽者在7月收成時交出稻米參賽。

前三名獎金15萬元、10萬元及5萬元，但只有第一名是「金牌稻農」，縣府會以優惠價格收購，預估第一名收購價每公斤41元，收購數量1公噸，但也不排除看當時的市場情況，再拉高收購價格。縣府會把買來的好米包裝成300公克或600公克小包裝，送給來訪貴賓當伴手禮

進入春耕，宜蘭縣政府鼓勵農民種好米，舉辦第一屆「金牌稻農」比賽，吸引農民躍躍欲試...
進入春耕，宜蘭縣政府鼓勵農民種好米，舉辦第一屆「金牌稻農」比賽，吸引農民躍躍欲試。 圖／宜蘭縣政府提供
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農民伴手禮

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