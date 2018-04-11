首屆「金牌稻農」競賽起跑 宜蘭金牌米必須這樣種

2018-04-11 21:01 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



宜蘭縣開辦第一屆「金牌稻農」比賽，縣府層層嚴格把關，從參賽者的田間管理開始抽驗，上市前的稻米須通過農藥「零檢出」。金牌冠軍除了有15萬元獎金，縣政府還用比市價優惠的價格收購，由於條件誘人，農民躍躍欲試。

宜蘭優質農產品像三星蔥、壯圍哈密瓜、三星上將梨等，縣府近年來透過檢驗把關推出「嚴選」農產，但為強化消費者對宜蘭品牌印象，今年起舉辦「金牌稻農」比賽，透過政府嚴格檢測，要為好上加好的稻米掛保證。

農業處產銷科長廖偉真表示，宜蘭縣栽種農作以稻米最大宗，這次先針對一期稻作舉辦比賽，從栽種過程就開始抽驗，包括田間生育狀況、異品種、病蟲害及合理施肥，如果第一階段田間檢查過不了，就無法進入下階段評比，被檢出農藥殘留重大違規者，立即撤銷參選資格。

參賽栽種面積要超過0.5公頃，而且稻米要通過宜蘭嚴選標準，經由各地農會推荐參加。請農民4月30日前向各鄉鎮市農會報名，再由各鄉鎮市農會推荐3人，參賽者在7月收成時交出稻米參賽。