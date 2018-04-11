台東舞夢砂城 奪世界肚皮舞大賽4座冠軍

2018-04-11 18:00 中央社 台東縣11日電



台東演藝團隊「舞夢砂城」，參加世界舞蹈總會舉辦的「世界肚皮舞大賽」，拿下4座冠軍。

全球具有90多個成員國的IDO（InternationalDance Organization）世界舞蹈總會，4月5日在台北舉辦2018 IDO World Grand Prix-Taipei世界肚皮舞大賽，由台東曾淑羚領軍的「舞夢砂城國際藝術舞團」前往參加。

曾淑羚今天表示，在台北參加肚皮舞大賽的舞團有來自中國大陸、香港、韓國、日本、澳洲、俄羅斯等各國好手，「舞夢砂城」勇奪4座冠軍、5個亞軍、2季軍，讓世界看到台東。

曾淑羚表示，「舞夢砂城」有9名選手參賽，從國小兒童到45歲以上的媽媽。

拿下冠軍的是東海國小涂凱淇和徐瓏軒的「阿拉伯民俗團體組」、卑南國小余光希的「阿拉伯民俗個人組」、霧鹿國小主任余文君的「成人個人I組」、陳憶嵐的「成人個人II組」等4項冠軍；團裡唯一的男舞者曾宥華，學舞4個月，就以陽剛的舞藝獲得「成人個人II組」亞軍。

曾淑羚表示，10年前愛上肚皮舞，專程到台北學習，念台東大學的碩士論文就是以「身心動作教育融入肚皮舞教學之行動研究」為主題。2011年創立「舞夢砂城」舞團。

曾淑羚說，團隊將於今年受邀代表台灣出征香港、泰國、越南、馬來西亞等國際大賽。舞夢砂城全體舞者，會將榮耀獻給自己最愛的家鄉，更努力用所學所愛的異國舞蹈，讓全世界看到台東。