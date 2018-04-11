台東蘭嶼飛魚禁捕令 恆春漁民怨一國兩制

2018-04-11 08:09 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



每年4月起，飛魚順著黑潮由屏東恆春南海岸洄游至蘭嶼海域；近年來漁獲量遠不如前，加上6年前台東縣政府公告蘭嶼禁捕令，漁船面臨缺工窘境，恆春捕飛魚船隊今年只剩1組；恆春鎮長盧玉棟今天隨船隊出海當臨時漁工，漁獲量只有少少的數百斤，沒有豐收的喜悅，他再次呼籲台東解除蘭嶼禁捕令，不該一國兩制。

63歲的恆春陳姓漁民說，早年捕飛魚船隊在魚汍期出海，1組包括6艘大小漁船和20多名漁民，少則數千斤多則上萬，但這幾年漁獲海況愈下，加上漁村人口老化，年輕人不願接棒，多從事觀光服務業，去年捕飛魚船隊還有2組，今年剩1組，船隊規模也縮為3艘漁船外加1艘小舢板。

他說，體型小的飛魚肉少又多刺，早年是低價魚種，這幾年因量少價揚，且海鮮餐廳研發出諸多美味飛魚料理，市場接受度還不錯，價格維持在1公斤80元，有卵100元的好價；儘管有好價，但蘭嶼沿岸海域有禁捕限制，也限縮鄰近恆春漁民的捕魚空間，「蘭嶼人要生活，恆春人就不要？」