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台東蘭嶼飛魚禁捕令 恆春漁民怨一國兩制

2018-04-11 08:09聯合報 記者潘欣中╱即時報導

每年4月起，飛魚順著黑潮由屏東恆春南海岸洄游至蘭嶼海域；近年來漁獲量遠不如前，加上6年前台東縣政府公告蘭嶼禁捕令，漁船面臨缺工窘境，恆春捕飛魚船隊今年只剩1組；恆春鎮長盧玉棟今天隨船隊出海當臨時漁工，漁獲量只有少少的數百斤，沒有豐收的喜悅，他再次呼籲台東解除蘭嶼禁捕令，不該一國兩制。

63歲的恆春陳姓漁民說，早年捕飛魚船隊在魚汍期出海，1組包括6艘大小漁船和20多名漁民，少則數千斤多則上萬，但這幾年漁獲海況愈下，加上漁村人口老化，年輕人不願接棒，多從事觀光服務業，去年捕飛魚船隊還有2組，今年剩1組，船隊規模也縮為3艘漁船外加1艘小舢板。

他說，體型小的飛魚肉少又多刺，早年是低價魚種，這幾年因量少價揚，且海鮮餐廳研發出諸多美味飛魚料理，市場接受度還不錯，價格維持在1公斤80元，有卵100元的好價；儘管有好價，但蘭嶼沿岸海域有禁捕限制，也限縮鄰近恆春漁民的捕魚空間，「蘭嶼人要生活，恆春人就不要？」

台東蘭嶼人用傳統拚板舟不敵採先進捕撈技術的船隊，台東縣政府在民國101年9月19日公告，每年2月至7月，台東蘭嶼沿岸6海里海域，禁止10噸以上漁船採捕飛魚；今天隨船隊出海的鎮長盧玉棟感嘆，飛魚是洄游魚類，時間一過就沒了，在同個國家的領海，為保護原住民而下禁捕令，「一國兩制」太不合理。

4至6月是屏東縣恆春南海岸的飛魚洄遊季，恆春捕飛魚船隊今天出海，卻只有數百公斤魚...
4至6月是屏東縣恆春南海岸的飛魚洄遊季，恆春捕飛魚船隊今天出海，卻只有數百公斤魚獲。記者潘欣中／攝影
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4至6月是屏東縣恆春南海岸的飛魚洄遊季，恆春捕飛魚船隊今天出海，卻只有數百公斤魚...
4至6月是屏東縣恆春南海岸的飛魚洄遊季，恆春捕飛魚船隊今天出海，卻只有數百公斤魚獲，沒有豐收的喜悅心情。記者潘欣中／攝影
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蘭嶼台東漁民

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