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基隆童話藝術節遊客逾31萬 外地客雙北最多

2018-04-11 08:09聯合報 記者游明煌╱即時報導

為期5天2018基隆童話藝術節，8日晚間在蜚聲國際長榮交響樂團悠揚樂聲中落幕，基隆市府研考處委請中華電信在活動期間於會場範圍，依手機訊號進行大數據分析，今天在記者會中公布結果，今年遊客總人數達31萬4604人次，較去年成長達2萬4872人次。

分析資料顯示，在陽明海洋文化藝術館廣場、海洋廣場及市民廣場活動會場範圍內，每日平均人潮6萬2921人次。若以外地遊客居住地分析，除基隆市市民之外，20%的遊客來自雙北市，其餘依序桃園市3%、台中市2.5%、高雄市1.4%、台南市1%。至於，遊客性別與年齡，主要年齡層40至49歲佔25%、50至59歲佔22.3%、30至39歲佔18.2%，女性遊客佔51.5%。

參加活動人次成長的原因，市長林右昌表示，童話藝術節在去年獲得好評也打開知名度，今年感謝市民邀請外縣市親朋好友共襄盛舉，適逢東岸商場啟用、盛世公主號首航及天氣等因素，都是今年活動人潮能突破去年的原因，也顯示在都市改造和觀光遊憩逐漸到位，可思考如何經營客群動向，帶動都市產業與觀光發展。

市府表示，在四月份基隆童話藝術節落幕，接著登場的基隆嶼國際磯釣賽，六月海洋老鷹嘉年華、外木山海上長泳以及暑假的潮藝術，幾乎每個月基隆都有大型活動，藉由活動希望讓外縣市民眾對基隆都市的印記澈底改觀，在出遊時思考把基隆列入旅程。

基隆童話藝術節大數據超過31萬人次，外地客雙北最多。記者游明煌／攝影
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基隆童話藝術節大數據超過31萬人次，外地客雙北最多。記者游明煌／攝影
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藝術節基隆嶼交響樂團

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