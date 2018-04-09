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69歲陳明龍練箭成無指紋男 他：沒指紋出國好麻煩

2018-04-09 11:18聯合報 記者羅紹平╱即時報導

台東縣卑南鄉69歲卑南族陳明龍，兩年前開始練習射箭，因練得勤，每天至少射一百支箭，他不僅成了部落及鄉內射箭高手，也因長時間引弓射箭，右手的食、中、無名指指紋磨平且長繭，成了沒有指紋的男人；陳明龍：「出國很麻煩，快速通關時，海關要驗指紋，才知我沒指紋，東搞西弄，還要拍照存檔，我成了最後通關上飛機的人」。

台東縣卑南鄉公所上月24日舉辦「全國原住民傳統射箭邀請賽」，700多名來自全國各地射手參加，經過2日激烈鏖戰，由卑南鄉響羅雷隊69歲卑南族籍射箭高手陳明龍奪下長青組冠軍，他開心說：「我是沒有指紋的男人」。

陳明龍說，他原任職卑南鄉公所清潔隊，兩年前退休，由於卑南鄉長許文獻積極在鄉內推廣原住民射箭傳統文化，他個人也喜歡這項運動，退休後，他開始練習射箭，他說，「埋頭苦就對了」，他每天幾乎練習3至4小時，每隻箭都作記號，熟記每支箭的重量、彎度，每天至少射一百多箭才休息。

陳明龍過去2年來為了練習射箭，他的右手掌食指、中指、無名指因不斷拉弓，被弓弦摩擦出厚繭，最後連指紋都不見了，讓他成了失去指紋的男人；現在右手只剩大拇指、小指還有指紋。

「出國通關時最困擾」，陳明龍說，出國旅遊在不論是在自己國家或其他國家，入出境快速通關很麻煩，由於快速通關須按捺指紋及驗眼睛虹膜，他的右手只剩大拇指及小指有指紋，海關都會問東問西，最後還要拍照存檔，才讓他通關，他都最後才登機。

獲得今年卑南鄉「全國原住民傳統射箭邀請賽」長青組冠軍，他很開心，事後他一樣天天練射箭，不過，最大的「改變」就是因為手指沒指紋，陳明龍最近練射箭開始戴上指套，希望指紋能慢慢恢復，出國能方便些。

台東縣卑南鄉69歲卑南族陳明龍，兩年前開始練習射箭，因練得勤，他不僅成了部落及鄉...
台東縣卑南鄉69歲卑南族陳明龍，兩年前開始練習射箭，因練得勤，他不僅成了部落及鄉內射箭高手，也因長時間引弓射箭，右手的食、中、無名指指紋磨平且長繭，成了沒有指紋的男人。記者羅紹平／攝影
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台東縣卑南鄉69歲卑南族陳明龍因長時間引弓射箭，右手的食、中、無名指，指紋磨平且...
台東縣卑南鄉69歲卑南族陳明龍因長時間引弓射箭，右手的食、中、無名指，指紋磨平且長繭，成了沒有指紋的男人。記者羅紹平／攝影
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台東縣卑南鄉69歲卑南族陳明龍因長時間引弓射箭，右手的食、中、無名指，指紋磨平且長繭，成了沒有指紋的男人。記者羅紹平／攝影
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台東縣卑南鄉69歲卑南族陳明龍，兩年前開始練習射箭，因練得勤，他不僅成了部落及鄉內射箭高手，也因長時間引弓射箭，右手的食、中、無名指指紋磨平且長繭，成了沒有指紋的男人。記者羅紹平／攝影
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台東縣卑南鄉69歲卑南族陳明龍，兩年前開始練習射箭，因練得勤，他不僅成了部落及鄉內射箭高手，也因長時間引弓射箭，右手的食、中、無名指指紋磨平且長繭，成了沒有指紋的男人。記者羅紹平／攝影
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