傳坑殺觀光客？台東消保官：標示清楚就沒貴不貴問題

2018-04-08 20:35 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



有網友在爆料公社PO文，清明連假安排花東自行車之旅，一行14人從花蓮騎自行車到台東，本來打算在市區「藍蜻蜓」炸雞用餐，因排隊的人潮太多，他們改到藍蜻蜓轉角，光明路上一家鵝肉山產店用餐，開始了他們的悲劇午餐...兩桌普通的小炒要價6380元，離開後網友重複計算，意外發現店家多算1260元，再回山產店找店家理論，店家才承認多算，氣得網友PO文痛批店家「惡劣」。

台東縣消保官謝錦川說，店家若已退還多算的1260元給消費者，就沒有消費糾紛的問題，至於店家如果已明確標價，消費者看了價目表後願意消費，也就沒有貴或不貴的問題。

原PO表示，總共點了兩桌菜，分別是炒高麗菜、炒魷魚、炒箭筍、蔥爆牛肉、炒海瓜子、金針湯、炒苦瓜，加上2桌合點7份蝦仁炒飯、7份炒麵。菜難吃就算了，用餐過程中還看到用完餐的客人和老闆爭論價錢，本不以為意，沒想到吃完，才發現居然要價6380元。

原PO指出，向店家要了收據，離開後到台東市天后宮，再仔細看收據，才發現「老闆多算了多算1260元。這讓原PO不滿地表示，「沒有在點餐前詢問價錢，是我們的問題，但老闆可以連續算錯2桌的錢，這點真的讓我們覺得很匪夷所思！」

於是原PO文網友一行人回到餐廳和老闆比對明細，跟老闆重新對照收據時，老闆發現他們一行人有錄影，才承認自己多收了1260元，這才知道被多算了7份蝦仁炒飯、7份炒麵共1260元，扣掉被多算的錢，應該總額是5120元，但是拿到的收據卻是5140元，讓原PO忍不住痛批「這種店家真的惡劣到極點」。

要了明細之後一行人14人先到了天后宮細看明細，發現老闆直接多算了一次7盤蝦仁炒飯7盤炒麵多算1260元，非常憤慨的回到餐廳，沒有在點餐錢詢問價錢是我們的問題，但老闆可以連續算錯兩桌的錢這點真的讓我們覺得很匪夷所思！