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學生竟是違停大戶？ 南部大學學區去年暑假少收7百萬罰金

那一夜食物被掃光！連假塞車讓東澳爆出翻倍的商機

2018-04-08 17:03聯合報 記者戴永華╱即時報導

清明連假蘇花改爆出通車以來的最大量，蘇花公路也塞到半夜。蘇花改與蘇花公路匯流處的東澳里原本只是沈寂小地方，卻因這次連假車潮，意外帶動商機，東澳超商裡能吃的幾乎被掃光，小吃店與冰店的生意也翻倍成長。

蘇花改蘇澳到東澳段在農曆年前通車，東澳是通車段的南端出口，與原來舊蘇花公路在東澳匯流後，再接回原來的舊蘇花路段往花蓮。蘇花改尚未通車前，東澳只是前往花蓮路過的小地方，春節人潮未如預期也沒塞車，直到清明連假塞車潮，才驚見小鎮瞬間變熱鬧。

宜蘭東澳算是遊客南下花蓮時，塞累的第一個休息點，下車喘口氣、上個廁所，尤其是連假首日車潮人潮擠滿東澳街上，直到入夜才散去，有些商家都延後打烊時間。

當地有名的東興食堂，店家主人清明連假第一天依照往常要來開店，卻在路上塞了2個小時，到店裡11點，已有2桌客人來等著要用餐。

有時間的遊客進小吃店點餐吃飯，沒時間的遊客只能靠超商解決，到晚上附近超商店裡所有能吃的，幾乎都被掃光，還有人深夜拿著超商只剩下的泡麵沖開水填飽肚子。

24小時便利超商的食物被搶購一空，架上空空，也來不及補貨，隔天補貨車塞在路上10點多才到。清明連假，塞車意外振興小鎮商機，卻也讓人感受驚惶的搶食夜。

建華冰店原本晚上8點多打烊，當天也延長營業到晚上10點多，遊客來休息借廁所，也品嘗有名的「傳道冰」，生意比平常好很多。

宜蘭縣政府工旅處表示，東澳粉鳥林沙灘、東岳湧泉都是很受歡迎的景點，入夏後還有泛舟等水上活動，遊客只要下了國5接著走蘇花改，不塞車的話，約20分鐘就會到，預料人潮會持續增加，成為入夏旅遊新亮點。

宜蘭東澳粉鳥林有美麗沙灘，是蘇花改通車後很受歡迎的旅遊景點。圖／報系資料照
宜蘭東澳粉鳥林有美麗沙灘，是蘇花改通車後很受歡迎的旅遊景點。圖／報系資料照
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東澳的便利超商在清明連假期間生意翻倍，第一天架上食物就被掃光。圖／翻攝Googl...
東澳的便利超商在清明連假期間生意翻倍，第一天架上食物就被掃光。圖／翻攝Google map
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連假超商蘇花改
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