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馬英九簽名工藝作品義賣 全額捐做公益

2018-04-07 18:04聯合報 記者徐庭揚╱即時報導

44歲的水電技師陳孟志成(希瓿·瓦硌)，將工程廢材回收作為創作素材，組裝出別出心裁的鐵件作品，讓生硬冰冷的鐵具也呈現出柔情的一面。他捐出4件有前總統馬英九親筆簽名的作品「恐龍物語」作為愛心義賣，所得將全額捐贈給財團法人基督教芥菜種會少年之家。

定居花蓮10逾年的水電技師希瓿·瓦硌，3年前退伍後進入水電工領域，看到完好的工程廢材論斤販售，讓他燃起了創作欲望，「用廢棄材料創作」成為他的創作招牌，作品包羅萬象，有利用單車輪框做成的立燈、瓦力造型的桌燈、對家鄉思念的愛心燈座、天秤座、射手座的擺飾、到手沖咖啡台，每件作品蘊含他的心境。

希瓿·瓦硌成更結合水電材料與漂流木創作恐龍造型燈飾，飄流木上還可以置物，他取名為「恐龍物語」，要作為愛心義賣，有2種尺寸，共4件，每件1.2萬元，義賣所得則全額捐助財團法人基督教芥菜種會少年之家。他說，在行有餘力時做公益，願自己的綿薄心力，能成為少年之家的孩子們學習技能的養分。

然而在展覽前，適逢前總統馬英九參觀松園別館，馬前總統肯定希瓿·瓦硌的愛心，欣然在作品上簽名，希望能拋磚引玉，呼籲更多民眾支持公益、響應公益。目前尚未售出，意者可洽松園別館03-8356510。

水電工藝師希瓿·瓦硌將工程廢材做成心型的桌燈，取名為思念。記者徐庭揚／攝影
水電工藝師希瓿·瓦硌將工程廢材做成心型的桌燈，取名為思念。記者徐庭揚／攝影
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前總統馬英九在希瓿·瓦硌的作品上簽名，協助義賣。記者徐庭揚／攝影
前總統馬英九在希瓿·瓦硌的作品上簽名，協助義賣。記者徐庭揚／攝影
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希瓿·瓦硌成更結合水電材料與漂流木創作恐龍造型燈飾，取名為「恐龍物語」，要義賣全...
希瓿·瓦硌成更結合水電材料與漂流木創作恐龍造型燈飾，取名為「恐龍物語」，要義賣全額要捐給財團法人基督教芥菜種會少年之家。記者徐庭揚／攝影
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水電工藝師希瓿·瓦硌捐出4件有前總統馬英九親筆簽名的作品「恐龍物語」作為愛心義賣...
水電工藝師希瓿·瓦硌捐出4件有前總統馬英九親筆簽名的作品「恐龍物語」作為愛心義賣。記者徐庭揚／攝影
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水電工藝師希瓿·瓦硌將工程廢材回收作為創作素材，組裝出別出心裁的鐵件作品，有造型...
水電工藝師希瓿·瓦硌將工程廢材回收作為創作素材，組裝出別出心裁的鐵件作品，有造型像瓦力的桌燈。記者徐庭揚／攝影
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水電工藝師希瓿·瓦硌將工程廢材回收作為創作素材，組裝出別出心裁的鐵件作品。記者徐...
水電工藝師希瓿·瓦硌將工程廢材回收作為創作素材，組裝出別出心裁的鐵件作品。記者徐庭揚／攝影
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水電工藝師希瓿·瓦硌將工程廢材回收作為創作素材，組裝出別出心裁的鐵件作品。記者徐...
水電工藝師希瓿·瓦硌將工程廢材回收作為創作素材，組裝出別出心裁的鐵件作品。記者徐庭揚／攝影 ""FC直
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水電工藝師希瓿·瓦硌將工程廢材回收作為創作素材，組裝出別出心裁的鐵件作品。記者徐...
水電工藝師希瓿·瓦硌將工程廢材回收作為創作素材，組裝出別出心裁的鐵件作品。記者徐庭揚／攝影
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義賣恐龍
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

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