馬英九簽名工藝作品義賣 全額捐做公益

2018-04-07 18:04 聯合報 記者 聯合報 記者 徐庭揚 ╱即時報導



44歲的水電技師陳孟志成(希瓿·瓦硌)，將工程廢材回收作為創作素材，組裝出別出心裁的鐵件作品，讓生硬冰冷的鐵具也呈現出柔情的一面。他捐出4件有前總統馬英九親筆簽名的作品「恐龍物語」作為愛心義賣，所得將全額捐贈給財團法人基督教芥菜種會少年之家。

定居花蓮10逾年的水電技師希瓿·瓦硌，3年前退伍後進入水電工領域，看到完好的工程廢材論斤販售，讓他燃起了創作欲望，「用廢棄材料創作」成為他的創作招牌，作品包羅萬象，有利用單車輪框做成的立燈、瓦力造型的桌燈、對家鄉思念的愛心燈座、天秤座、射手座的擺飾、到手沖咖啡台，每件作品蘊含他的心境。

希瓿·瓦硌成更結合水電材料與漂流木創作恐龍造型燈飾，飄流木上還可以置物，他取名為「恐龍物語」，要作為愛心義賣，有2種尺寸，共4件，每件1.2萬元，義賣所得則全額捐助財團法人基督教芥菜種會少年之家。他說，在行有餘力時做公益，願自己的綿薄心力，能成為少年之家的孩子們學習技能的養分。