影／會漂的海洋垃圾 宜蘭拿來造船、還可以載人呢

2018-04-07 11:38 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



海洋垃圾漂浮成地球公害，宜蘭縣環保局卻轉念，用來打造載人的綠舟，有創意，有造型，今天還在冬山河上舉辦漂浮比賽，有寶特瓶變的藍鯨，有浮筒水上超跑，拚速度，拚人氣，拼美麗，也比看看誰最環保，讓人大開眼界：「海洋垃圾還可以這樣玩！」

宜蘭縣的海岸線長達100多公里，每年從海洋漂來搶攤上岸的垃圾不知有多少，今年2018宜蘭綠色博覽會在名為「生態綠舟」的冬山河畔園區舉辦，縣政府環保局創辦「環境教育水上載具／綠舟創作競賽」，用會漂的海洋垃圾等回收材料來造船，造船來比賽，造船來宣導海洋廢棄物與海洋保育等。

海洋垃圾造船比賽吸引機關、學校、民間團體等參加，共打造19艘「生態綠舟」，設計獨特又有創意，兼顧造型美觀與漂浮功能，有保平號、小鯨號、毛毛蟲號、八寶舟、玩美香蕉、塑造方舟、海洋澡堂等，有的外型像藍鯨，有的像超跑，相當吸睛。

造好的船今天下水比賽，就在冬山河上，先要測試看看能不能浮得起來、不會下沈再開賽，有的趴著，有的站著，有的坐著操舟，趣味橫生，有的原地打轉，有的隨水漂流，就像海洋垃圾的漂浮模式，岸上隊友與遊客大喊加油打氣。

這項比賽中，船速最快的可獲音速小子獎，兩次比賽成績進步最多的有勇者無懼獎，使用材料最環保的有環保愛地球獎，另外還有最佳創意、最佳人氣獎等。