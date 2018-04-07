他的文創手工鞋有溫度還可客製 回家鄉基隆開工作室

2018-04-07 09:43 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



學時尚設計的宋之凡，在基隆長大，他學校畢業後到台南向傳統製鞋師傅學製鞋手藝，經過4年多的研發踏上創業之路，從材料到製鞋一手完成，打造Monazu（夢那鹿）文創手工鞋。他近日將回到家鄉基隆開工作室，要讓基隆人可以穿上一雙有溫度與個性的手工鞋。

基隆市童話藝術節活動有一處攤位「夢那鹿」新創鞋研所的手工鞋，吸引民眾目光，設計師宋之凡去年在基隆市產業博覽會展售自創的新創手工鞋，獲得回響，這次童話藝術節基隆市政府產發處特地再邀他回鄉共襄盛舉。

宋之凡說，從小生長在基隆，對基隆有著濃濃的情感，為了實現自創品牌鞋的夢想才到內銷手工製鞋最多的台南學藝，尋找製鞋技術，從學徒到當上師傅，學有所成最想做的就是回到自己的家鄉，將所學奉獻給自己成長的城市。

宋之凡表示，當初遠赴台南，就是因為自己的興趣，現在學成了，希望讓基隆人穿到一雙有溫度與個性的手工鞋，他的鞋都是真皮內裡，純手工打造，和外面機器做的鞋子完全不同。

宋之凡的父親宋吉清老師說，投入教育界25年，了解支持孩子勇敢追夢，走出自己的路、走出特色才是對的教育態度，看到自己的孩子能面對生活挑戰，研產出屬於自己品牌的「夢那鹿」，同時用具體行動愛自己成長的基隆市，感到很欣慰。

手工鞋怎麼做出來的？首先得放進80度高溫的烤箱，烤15分鐘後再拿出悶半小時，完成定型，手工鞋從釘中底板、上膠、攀鞋、進烤箱、研磨到成型，一天只能做2到3雙，也可客製化貼上刺繡等飾物。

手工鞋內裡是牛皮， 較吸汗且不會臭，其他材料是牛仔布或日本進口布，每個鞋款都經他獨特的設計，穿起來舒適且獨一無二。