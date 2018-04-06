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基隆嶼磯釣賽開始報名 首獎3萬元

2018-04-06 14:16中央社 基隆市6日電

基隆嶼周邊島礁自開放磯釣以來深受釣客喜愛，基隆市府4月下旬將舉辦磯釣賽，共計96個名額，第一名可獲新台幣3萬元獎金。

主辦單位市府產業發展處海洋事務科長蔡馥嚀表示，截至上午為止共有35人報名參賽，網路報名限額66人，現場報名30人，包含2日渡礁費、旅遊平安險、餌料、選手之夜自助餐、摸彩活動與參賽紀念品等在內，報名費共新台幣6500元。

蔡馥嚀說，比賽將在4月28日舉行初賽，以魚種和重量計分評比，選出最多16強進入隔天的決賽，前8強可獲得獎金，第一名獎金新台幣3萬元，未進入8強或決賽的選手則可參加大尾獎競賽。

由於3月才發生自開放基隆嶼島礁磯釣以來首起釣客落海身亡事故，蔡馥嚀表示，這次磯釣賽將在基隆嶼設立醫療救護站並配置救護員和護理師，市府現正評估聘請醫師進駐，以便第一時間為受傷選手醫治。

此外，除原有載送釣客的娛樂漁船外，市府也將再調派一艘船隻於活動期間在旁戒護，另有一艘船隻待命，若發生緊急情況可隨時出動將釣客送回岸上就醫。

至於保險部分，蔡馥嚀指出，除原有的新台幣200萬元意外身故險，這次磯釣賽也加保300萬元身故險，醫療險則再加保30萬元，受傷最多可獲50萬元理賠。

蔡馥嚀表示，選手一律必須穿戴救生衣與防滑釘鞋，且登礁前及賽程中不得任意脫除，若比賽當天平均風力達7級、最大陣風達9級以上，將於活動前3日宣布比賽是否舉行，大會也可依現場狀況調整比賽日期與時間。

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