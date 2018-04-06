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卑南族聯合豐年祭 美味山豪最搶手

2018-04-06 13:47中央社 台東縣6日電

台東卑南族聯合豐年祭今天登場，恰逢清明節連續假日，穿著傳統服飾的族人比過去聯祭還多人，遊客品嘗原住民美食，原來是田鼠的「山豪」美味最搶手。

台東縣卑南族分散在台東市區周圍10個部落，過去各自抵抗外族鮮少聯絡，甚至部落之間還有衝突。民國78年當時擔任省議員的前原民會主委陳建年為了聯絡卑南族人感情，同時傳承文化，於是促成卑南族10部落兩年一次的聯合豐年祭。

今年輪到阿里擺部落，主題為「瘋年聚‧回家的路」，上午9時過後，穿著傳統服飾的卑南族人開始湧入位於台東種畜繁殖場附近的會場，主辦單位特別將停車場安排距離會場近800公尺遠處，讓大家走路到會場，感受「回家的路」。

主辦阿里擺聯合瘋年聚的總幹事劉國政表示，部落只有19戶、40多位族人，要承辦聯合豐年祭內心難免忐忑不安，但在各部落的協助下，部落還是勇於承擔，接下這聯絡族人情感的聯合豐年祭。

劉國政表示，這聚會並非傳統年祭，大家凝聚在一起才是重點，「瘋」則是熱情、歡樂的意思，期望透過瘋年聚呼喚在外地求學或打拚的遊子回家，熱情邀請旅居外縣市的族人和遊客共襄盛舉。

包括原住民立法委員陳瑩、廖國棟以及立委劉櫂豪都趕回台東參加。聯合年祭活動內容有射箭、杵米、摔角、負重等原住民傳統競技比賽，以及部落傳統歌舞表演藉此交流。

除了競技活動外，最受遊客歡迎的還有原住民風味餐，其中山豪（田鼠）最受喜愛，不管是三杯或是炒皮蛋、熱湯，均大受歡迎，老闆一上午就賣了兩大鍋。

山豪是卑南族的傳統美食，卑南族喜歡吃山豪，目前台東只剩下卑南族人還有專門獵捕山豪的獵人，民國99年11月間，蘭嶼鄉還特別邀請南王部落的年輕人到島上幫忙抓老鼠，2天就抓了400隻。

卡大地布退休警官陳賢德說，台東地區因為沒有種甘蔗，老鼠變少了，獵人大部分都到花蓮找獵場，今天賣的山老鼠都是前幾天去花蓮抓的。

卑南族台東原住民
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

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