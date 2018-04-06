影／下國5休息再上路 蘇澳有觀光工廠首推好康摸彩優惠

2018-04-06 09:43 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



清明連假，往返宜花的車流塞爆蘇澳鎮，其實當地有很多好吃好玩的觀光工廠，用路人如果時間允許，下國5交流道附近就有不錯的休憩選擇，可供休息玩樂再上路。最近更有3家業者推出聯合集章活動，不但入館優惠多，還能參加摸彩，帶給家人塞車之途的小確幸。

宜蘭縣共有26家觀光工廠，分別集中在蘇澳地區與梅洲地區，形成兩大觀光工廠旅遊廊帶。最近位於蘇澳鎮的安永心食館、蜡藝蜡筆城堡、宜蘭餅發明館舉辦聯合集章活動，推出多重優惠，是縣內觀光工廠首見的業界結盟。

下國5蘇澳交流道，映入眼簾的巨大彩色城堡相當吸睛，這裡是蜡藝蜡筆城堡，對面就是宜蘭餅發明館，這兩家可說是宜蘭觀光工廠始祖代表，也是產業轉型成功典範。蜡藝蜡筆城堡以彩繪體驗及蜡筆DIY受親子喜愛；以「0.1公分超薄牛舌餅」聞名全台的宜蘭餅，把台灣糕餅文化推向國際。

在距離不遠的安永心食館去年開幕，外觀是顯眼的綠建築藝術作品，館內透過AR、VR科技互動及DIY遊戲，帶領遊客認識海洋生態，推廣食安觀念。

副董事長翁金珠表示，安永心食館重視綠色、食安與人文藝術的結合，此次主動結合業者推優惠，算是蘇澳地區的首部曲，盼未來不只3家合作，進一步擴大結合其他觀光工廠或推出參觀護照。

「玩童我最大」集章送好禮即日起到本月23日，各店家備有集章券，憑券到安永心食館門票原本200元變180元；憑券到宜蘭發明館參加DIY，送來店禮米香捲；憑券到蜡藝蜡筆城堡體驗4項DIY，原價250元變235元。