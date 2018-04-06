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說好農曆年後就退休 陳樹菊卻在春節前先病倒

2018-04-06 00:16聯合報 記者羅紹平╱即時報導

台東愛心菜販陳樹菊農曆年前病倒，如今決定退休，台東縣長黃健庭夫人陳怜燕今天透露，今年一月初陳樹菊就表明「身體愈來愈撐不下去了，有意退休，但因農曆春節有不少客戶要用菜，做完今年農曆春節的生意後，就退休交棒」，未料農曆春節前陳樹菊先病倒。

陳樹菊從小13歲就幫父親賣菜養家，56年來，她習慣每天凌晨3、4點就出門到台東縣果菜市場批菜，載回台東市中央市場攤位後，開始整理、販賣直到晚上9點才收攤回家，日復一日，全年無休，也把身體累壞。

陳樹菊除雙手手指因類風濕關節炎扭曲變形，雙腿膝關節磨損腫脹，脊椎側彎嚴重外，5、6年前還因長期久站，提重物，引發腹腔臟器下垂而住院，出院後原本全年無休的她，才在家人、台東縣長黃健庭與夫人陳怜燕等人勸說下，利用每周一市場清潔消毒日休息一天。

陳怜燕說，她每隔一個月即抽空前往中央市場探望陳樹菊，近幾年，曾多次勸陳樹菊退休，別累壞身子，陳樹菊都不接受，「堅持活著就要動」，今年一月初，她再次探望陳樹菊，陳樹菊主動告訴她「身體愈來愈撐不下去了，想要退休，只是農曆春節很多客戶都要大量用菜，為避免造成客戶困擾，農曆春節後就退休交棒」。

陳怜燕表示，她聽到陳樹菊有意退休，很高興，還允諾要幫陳樹菊規畫退休生活，要帶陳樹菊到教會、哈拿兒童之家等處當志工，未料事隔沒幾天，陳樹菊就因盲腸炎先病倒，前後住院近一個月，幸陳樹菊已逐漸康復。

台東縣長黃健庭夫人陳怜燕每隔一個月都會抽空探望陳樹菊，今年一月初陳怜燕前往探望時...
台東縣長黃健庭夫人陳怜燕每隔一個月都會抽空探望陳樹菊，今年一月初陳怜燕前往探望時，陳樹菊就跟陳怜燕表明農曆年後就退休，未料事隔沒幾天，陳樹菊就病倒住院。圖／陳怜燕提供
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台東愛心菜販陳樹菊（右四）不僅捐錢行善，連每周周一休息日，也與台東縣長黃健庭夫人...
台東愛心菜販陳樹菊（右四）不僅捐錢行善，連每周周一休息日，也與台東縣長黃健庭夫人陳怜燕（左四）四處探視阿尼色弗兒童之家、哈拿兒童之家的院童們。圖／陳怜燕提供
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陳樹菊台東春節
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