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入夜還在塞！舊蘇花路燈火通明 半小時車程慘塞6小時

2018-04-04 23:15聯合報 記者戴永華╱即時報導

清明連假車流塞爆宜花，舊蘇花公路入夜還在塞，燈火通明！有人誤以為蘇花改小客車多易塞，改走原來的舊蘇花，結果塞更慘，從蘇澳到東澳原本半小時車程，竟然慘塞6小時，直呼「超扯」，入夜漫漫長路，只好決定取消花蓮訂房，返回台北。

石小姐上午9點半從內湖上國5，中午下國5蘇澳交流道，12點半從蘇澳要前往花蓮，就開始塞在路上了。因蘇花改蘇澳到東澳段2月通車後至今，限行小客車，大車要走原來的舊蘇花公路，小車也可以走舊蘇花;她看到蘇花改前塞滿長，想說改走舊蘇花可能比較好，但情況卻更糟。

塞車夢魘從此開始，她12點半從宜蘭蘇澳上舊蘇花，6點多才到東澳，原本正常半小時車程，卻花了6小時，她與家人疲累不堪，只好在東澳用餐後取消訂房，打道回台北。

呂文惠與家人傍晚5點多排隊等著上蘇花，9點半還沒有到東澳，甚至在路上停了20分鐘沒動，直呼「超扯」，她把入夜後通火通明的塞車

照po上臉書，網友說因為調整延長舊蘇花轉換綠燈的時間，而且每次綠燈放行沒幾輛車就變紅燈，走走停停，有些路段根本動不了。

花蓮旅宿業者晚間接獲不少遊客臨時退房，很擔心如果將來塞車變成常態，遊客塞怕了不去花蓮，觀光業會很慘。

今天有人清晨6點從桃園開車出門，下午4點才到花蓮；也有人台北開車回台東，花了12個小時，臉書被清明連假慘塞照洗版，充滿抱怨與不滿。

舊蘇花公路南澳段入夜仍燈火通明，用路人惨塞路上。圖/讀者提供
舊蘇花公路南澳段入夜仍燈火通明，用路人惨塞路上。圖/讀者提供
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舊蘇花公路東澳段入夜還在塞，燈火通明，有些遊客取消花蓮訂房。圖/讀者提供
舊蘇花公路東澳段入夜還在塞，燈火通明，有些遊客取消花蓮訂房。圖/讀者提供
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蘇澳塞車蘇花改
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