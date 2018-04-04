影／基隆童話藝術節爆人潮 林右昌：打造國際級活動

2018-04-04 15:42 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



在雙全幼兒園小朋友震耳欲聾的太鼓聲中，2018基隆童話藝術節今天在海洋廣場熱情登場，基隆港周邊的大型汽球裝置小木偶、燈籠魚、小丑魚、小紅帽、噴火龍等，有如裝置藝術，一早就吸引不少民眾，人潮擠滿。

為期5天的基隆童話藝術節今天上午登場，海洋廣場還有豐富的表演節目，每天都有兒童劇團、學校社團表演，還有晚上在地優質的表演團體，民眾從早到晚都有不同饗宴。 另外，陽明文化藝術館以及市民廣場，還有互動遊戲、及基隆的特色海味嘉年華市集。

林右昌表示，市府從去年開始改變作法，在童話藝術節期間把基隆市變成一個城市舞台，利用基隆的超級無敵港景，把整個城市布置成為熱鬧的童話藝術城，利用大型劇偶妝點，帶給基隆市活潑、色彩的氣氛，從陽明文化藝術館到海洋廣場，有接續不斷的藝文活動，讓小朋友參與，也讓親子互動。

林右昌特別感謝陽明海運公司全力支持，讓今年的活動規模更勝去年、更加吸睛，加上連假期間推出「無車日」免費搭乘市公車，希望大家多多邀請外縣市的親朋好友來基隆走走，見證基隆的進步，相信也可以讓大家感受到身為基隆人的驕傲。