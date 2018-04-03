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台東興建廚餘廠 日減10噸垃圾

2018-04-03 12:07聯合報 記者尤聰光╱即時報導

台東縣政府編列3500萬經費，興建廠區1.2公頃的廚餘廠，今天在康樂地區舉行動土典禮，預計9月試營運。縣長黃健庭表示，新廠區不僅能降低廚餘發酵異味，更能再解決台東10噸垃圾問題，從現今的每日93公噸，降到83公噸。

縣環保局表示，舊廚餘廠每天只能解決15公噸的垃圾，新廠可處理28公噸，回收能量大增，同時處理方式有別以往的傳統堆肥，而是採用高溫微生物的分解系統操作，大幅減少異味，且只要花14天就能轉化有機肥，比以往90天的時間，快了76天。

台東縣政府編列3500萬經費，興建廠區1.2公頃的廚餘廠，今天在康樂地區舉行動土...
台東縣政府編列3500萬經費，興建廠區1.2公頃的廚餘廠，今天在康樂地區舉行動土典禮，預計9月試營運。記者尤聰光／攝影
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採用高溫微生物的分解系統操作，大幅減少廚餘發酵異味，製造出有機肥料。記者尤聰光／...
採用高溫微生物的分解系統操作，大幅減少廚餘發酵異味，製造出有機肥料。記者尤聰光／攝影
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廚餘台東高溫
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