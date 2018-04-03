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對岸4年搞定…這一晚，賴揆版的遷都夢 變大或變小？

期望合作建水廠 越南水廠願做台越交流窗口

2018-04-03 08:37聯合報 記者黃寅╱即時報導

越南順化水廠（Hue WACO）人員昨參觀台灣自來水公司板新給水廠，對台水公司擁有144個供水系統，是全世界擁有最多供水系統的水務公司，且每日產水量超過860萬噸，能充份供應1800萬人使用，大表佩服，並表示期待未來與台水合作。

順化水廠張董事長Mr. Truong Nam亦提出可行的合作案，表示該公司計畫於2019年興建1座每天能處理12萬噸水的淨水場，以紀念該公司創立110年，期望有機會與台水合作，也願意作為台越雙方交流、聯繫窗口，非常歡迎台灣水資源頂尖（A-Team）廠商赴越南投資。

參訪過程中，順化水廠對人員對台水的供水即時監控系統（SCADA）能掌握水質、水量，確保穩定供水，以及廢水處理及排放也獲良好控管都讚嘆不已。

台水郭俊銘告訴他們，這些都是台灣製造的設備，而水質檢驗室對水質檢驗項目高達68項，且都經過國家、國際認證，確保水質安全。

台水為了滿足越南順化水公司未來擴廠12萬噸新廠之需求參考，也特別安排順化人員前往基隆市新山日處理量15萬噸淨水廠參觀，這個淨水廠設備雖已運作近40幾年，但是設備功能依舊滿足凈水之需求，近年水處理經環保署、基隆市環保局抽驗數百次都能達到近百分之百合格率。

台灣自來水公司董事長郭俊銘（左三）親自為來參訪的越南順化水廠人員親自導覽。圖／台...
台灣自來水公司董事長郭俊銘（左三）親自為來參訪的越南順化水廠人員親自導覽。圖／台灣自來水公司提供
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台灣自來水公司董事長郭俊銘（左二）親自為來參訪的越南順化水廠人員親自導覽。圖／台...
台灣自來水公司董事長郭俊銘（左二）親自為來參訪的越南順化水廠人員親自導覽。圖／台灣自來水公司提供
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台灣自來水公司董事長郭俊銘（左）向來參訪的越南順化水廠人員簡報。圖／台灣自來水公...
台灣自來水公司董事長郭俊銘（左）向來參訪的越南順化水廠人員簡報。圖／台灣自來水公司提供
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越南水資源
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