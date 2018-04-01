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走出花蓮地震 清明連假台東遊客比過年多

2018-04-01 19:56中央社 台東縣1日電

花蓮大地震對台東觀光的影響逐漸降低，清明節連續假期台東許多旅館半個月前已被訂滿，台鐵預計再加列車班次並開放傾斜式列車站票，將運能最大化。

清明節5天連續假期即將到來，台東旅館業者這幾天電話接不完，都是詢問是否還有空房；台東火車站也有民眾排隊購買火車票。

台東縣觀光協會理事長、鹿鳴溫泉酒店董事長潘貴蘭今天表示，這2天飯店詢問電話不斷，根據同業這幾天反映，許多飯店在半個月前預訂已經客滿，尤其是5、6、7日3天，且住房價格都不錯，有的還加價，「比過年還好，過年時很慘」。

台東縣旅館公會理事長李數奼表示，台東市區的飯店、旅館訂房率幾乎都有9成，綠島甚至還比過年多了4、5成，這5天的連續假期離島船班，每天都會有10幾班。

李數奼表示，農曆春節因受花蓮大地震影響，原本許多要到花、東遊客取消，現在地震影響已經減緩，「遊客都出來了」。

潘貴蘭表示，這幾天總統蔡英文親自到花蓮振興觀光，「催出了很多遊客」，這2天的詢問電話暴增，建議沒有訂到房間的遊客，不妨當天打電話碰碰運氣，或是這幾天多打幾家飯店、民宿電話或許有臨時退房的房間。

湧入遊客也使台北、台東交通運輸爆滿，包括加班列車、原住民返鄉列車、以及花東實名制列車，車票皆已銷售一空，「甚至連莒光號列車也客滿」。

鐵路局台東火車站長楊舜安表示，清明節連續假期，預估比春節多了5%的售票率，台鐵將運能最大化，傾斜式列車開放站票，限當天購買，且預計還會有第3波的加班車。

台東列車連續假期

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