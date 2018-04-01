花蓮觀光緩步復甦 預估蘇花清明連假車流較春節多3成

2018-04-01 07:37 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



花蓮觀光緩慢復甦，公路單位預估，5天清明連假期間，花蓮將湧入可觀的車潮，已規畫一系統疏運措施，並呼籲用路人多搭乘大眾運輸工具，往返台北花蓮除了搭火車，也可選擇鐵公路聯運，避免塞車之苦。

公路總局四區工程處分析，4月3日起至8日的清明連節，因返鄉掃墓、觀光旅遊等車潮，造成交通量攀升，依往例推估，車潮會集中在連假第一天與最後一天。

花蓮市區是重點路段，連假期間中正路從中山到中華路口，預估將湧入大批逛街與購物的車輛，公路單位會在全線擺放交通錐及連桿，實施「中正路禁止左轉」的管制措施，並在中正路與明義街口規畫迴轉道，引導車輛離開。

此外，台9線蘇花公路、台8線太魯閣口至天祥，以及台9線美崙至花蓮市區等路段，都是交通熱點，另鯉魚潭風景區、鳳林新光兆豐農場，台1線海洋公園等縣內重要觀光景點，將由警力協助疏導車流，執行號誌管控。