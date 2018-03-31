花蓮掃震災陰霾旅遊回溫 清明連假防塞疏運

2018-03-31 20:17 中央社 花蓮縣31日電



清明連假將屆，花蓮縣旅宿業訂房率明顯提升，公路總局提出疏運計畫，包括設備監控、公共運輸、替代道路等，希望震災後的花蓮恢復人潮，交通也能順暢。

交通部公路總局第四區養護工程處副處長劉世桐今天表示，0206花蓮地震過後，各項災後復建工作已陸續完成，加上政府積極推動花蓮地區旅遊優惠措施的帶動下，這次清明連假花蓮地區旅宿業訂房率已明顯提升，整體觀光旅遊呈現逐漸回溫狀況。

預估4月4、5日兩天清晨至中午時段，南下車流可能集中而造成蘇花公路及花蓮入境車流壅塞；4月7日下午也將因北上返鄉車流集中，而使花蓮縣境內各省道及蘇花公路北上路段壅塞。

第四區養護工程處主任陳國正說，清明連假旅宿業住房率有7成，相較春節假期2成多出許多，因此車流也可能大增。花蓮省道疏運熱點路段為台9線蘇花公路、台8線太魯閣口至天祥，及台9線美崙至花蓮市區等路段。

另外花蓮縣境內重要觀光景點，如太魯閣及天祥、鯉魚潭、兆豐農場、海洋公園等地，循例將協請轄管警察分局及所屬分駐或派出所規劃警力進行車流疏導與號誌管控。

陳國正說，易壅塞路段規劃替代道路；機動調撥車道；機動加開公路客運班次；於即時交通資訊網、手機APP等發布路況等資訊。

花蓮縣內各省道沿線設有168處路況監看攝影機(CCTV)與60處車流流量偵測器(VD)等系統，掌握車流狀況，並透過31處資訊可變標誌(CMS)系統即時宣導最新路況，供用路人參考。