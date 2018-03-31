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宜蘭綠博會開幕 3主題區10大展館精采可期

2018-03-31 20:18中央社 宜蘭縣31日電

宜蘭綠色博覽會今天在冬山河生態綠舟開幕，設有3大主題區、10大展館與巨型斗笠、展翅白鷺鷥等裝置藝術，還有無獨有偶劇團天天上演大型偶劇，歡迎民眾攜家帶眷同遊綠博會。

宜蘭縣代理縣長陳金德在開幕致詞時指出，宜蘭的祖先來到宜蘭開墾時就是與風雨搏鬥，在多風、多雨、多天災的惡劣環境裡奮鬥需要「韌性」，所以韌性早已存在於宜蘭人的基因裡，宜蘭縣政府也努力讓整個環境具有韌性，面對治水與環境改造，秉持的目標就是打造一個韌性城鄉，與水和環境共存、共榮、共好。

陳金德說，多年來大家努力在文明生活與環境中取得平衡，因此必須共同承擔維護環境的責任，縣府團隊第一個夢想是儘速推動6個汙水處理中心，讓生活汙水納管，讓河川再度清澈，回到從前的綠水環境。

他說，第二是夢想是以數十年甚至是百年的計畫，在蘭陽平原大量種樹，讓宜蘭回到林木蒼鬱的環境。至於第三個夢想則是讓民眾有文明的生活、交通的便捷，並且維護好環境，大家在此安居樂業。

為了實踐綠行動，陳金德上午從宜蘭火車站搭乘4138車次區間車到冬山火車站下車進入綠博會場，並邀請全國遊客搭乘大眾運輸系統到綠博，一同實踐綠行動。縣府今年也首次推出憑搭火車或4大客運的票根即可免費入園方案，邀請遊客共同以行動來愛地球。

縣府表示，今年綠博會選在冬山河生態綠舟及冬山火車站周邊場域舉辦，分成生態綠舟區、農業實驗學校區、大地藝術區等3大主題區，以及魚菜水塘、宜蘭嚴選館、綠舟守護者等10大特色展館。

園區還有許多吸睛的大型裝置藝術，例如巨大的雙手揭起滴汗的斗笠，象徵農民「汗滴禾下土」的入口意象「揮汗」；臨近園區的台9省道兩旁則妝點上可愛的白鷺鷥，此外，綠舟水岸邊的魚型舞台上，還有無獨有偶劇團每天帶來定目劇「百萬臭皮匠」，絕對精采可期。

陳金德裝置藝術農民

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