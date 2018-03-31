解決長期交通瓶頸 基隆中和路拓寬工程今動土

2018-03-31 15:38 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市中和路長期以來都有交通瓶頸，居民希望早日拓寬，市政府預計以1年的時間辦理拓寬工程，今天開土典禮在中和國小舉行，多市長林右昌、議長宋瑋莉及多位議員、地方人士參加。林右昌要求拓寬工程如期、如質完工，解決當地的交通需求，讓學童接送環境更加安全。

林右昌指出，早在他上任之前，地方上就一再建議將中和路進行拓寬，但多年來一直因為用地經費問題以致延宕至今，感謝議會支持增編經費，才能解決用地需求，等到工程完成後，相信可以有效紓解周邊大型社區的交通需求，中和國小學童接送也會更加安全。

林右昌表示，工程進行期間，難免對於周遭居民帶來些許困擾，除了希望居民們能夠體諒，也請工務處及承包廠商多加注意，一定要儘力減少對於學童上下學及民眾通勤的影響，並且提醒承廠掌握天氣狀況，避開雨季的影響。

市府工務處指出，中山區中和里地區因當地大慶大城及喜市等大型社區密集發展，當地活動人口急遽增加，造成交通流量增加且尖峰時段常呈壅塞狀態，再加上當地聯外道路狹窄且彎曲蜿蜒，道路服務水準不佳，影響通行安全。市府於今年進行河岸段加蓋及道路段拓寬，並以中和路西岸聯外道路口為工程起點、中和路70巷口為工程終點，所需工期360日曆天，預計明年年4月竣工。

工務處表示，拓寬工程費為2810萬元，拓寬後的中和路為路面寬度14m，橫斷面採3.25m寬混合車道佈設，並規劃兩側路肩及人行道，未來解決中和國小附近交通瓶頸，有效改善當地交通。

宋瑋莉說，中和路銜接中山區幾個重要的大型社區如大慶大城、喜巿社區等與國道3號高速公路，車流量相當大，她感謝和慶里長葉錦地念玆在玆的不斷為民爭取，今天順利動工，祈望工程圓滿、順利，以解決長期擁塞之苦。