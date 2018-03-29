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9028國道客運新店到宜蘭 清明連假有優惠

2018-03-29 12:56聯合報 記者翁浩然╱即時報導

因應清明節連假往返大台北與宜蘭、花蓮地區車潮，大都會客運、台北客運祭出9028國道客運班車優惠方案，4月3日凌晨0時起到4月8日午夜12時期間「新店大坪林－蘇澳」、「新店大坪林－羅東」全票票價有約83折優惠。

客運業者表示，連假期間，國道5號將機動實施紅綠燈管制、大客車通行路肩，因此搭乘國道客運相較自行開車，可節省30到40分鐘行車時間；為鼓勵民眾多利用國道客運，9028路線票價實施優惠，「新店大坪林－蘇澳」全票優惠價145元（原價174元）、「新店大坪林－羅東」則為100元（原價120元）；民眾可至售票櫃台購票或使用電子票證上車直接刷卡，回數票因不退還差額，建議恢復原價後再使用。

民眾若使用電子票證搭乘宜蘭地區市區或公路客運轉乘9028國道路線，還可再享全票少21元、半票少11元的優惠，例如，搭乘宜蘭市區121路線到蘇澳車站轉乘9028路線，全票只要124元，約為原價7折。

另外，清明連假期間搭乘9028路線轉乘台鐵往花蓮返鄉也有鐵公路轉乘優惠，需要回花蓮的民眾可在9028路線新店大坪林站購買鐵公路聯運票（全票209元，半票110元），後於羅東站轉乘台鐵往花蓮；從花蓮返回新店時，使用電子票證搭乘台鐵至羅東站轉乘9028路線，則僅需196元。

因應清明節連假往返大台北與宜蘭、花蓮地區車潮，大都會客運、台北客運祭出9028國...
因應清明節連假往返大台北與宜蘭、花蓮地區車潮，大都會客運、台北客運祭出9028國道客運班車優惠方案。圖／大都會客運提供
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因應清明節連假往返大台北與宜蘭、花蓮地區車潮，大都會客運、台北客運祭出9028國...
因應清明節連假往返大台北與宜蘭、花蓮地區車潮，大都會客運、台北客運祭出9028國道客運班車優惠方案。圖／大都會客運提供
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因應清明節連假往返大台北與宜蘭、花蓮地區車潮，大都會客運、台北客運祭出9028國道客運班車優惠方案。圖／大都會客運提供
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國道客運坪林連假

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