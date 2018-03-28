紫色浪漫落英紛飛 遊客到宜蘭追賞紫藤花海

2018-03-28 15:26 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



今年的紫藤花開得極好，蘭陽平原多處紫色美景噴發。位於林美山上的佛光大學、交通便利的宜蘭縣議會、賞花秘境的深洲農地重劃區都有紫藤花蹤，尤其微風一吹落英繽紛，美麗加分，吸引遊客追訪賞花，也有畫家駐足彩繪美景。

佛光大學校園風光明媚，3月下旬紫藤花盛開，成千上萬串的紫色花海，像是鈴鐺一樣美麗可愛。校方表示，佛光大學小巨蛋（懷恩館）體育館戶外花棚，10年前開始種植紫藤花，過去幾年都開花，今年開花面積最多，尤其從2樓戶外平台望去，一串串的紫藤花盛開，紫色浪漫，唯美夢幻。

懷恩館體衛組周玉梅老師第一個發現紫藤花開了，美照po文分享，吸引遊客來訪；總務處負責全校綠美化的王健州表示，今年佛大的紫藤花茂盛漂亮，花期大約還有10天。

佛大美景不藏私，校園每天上午7時至晚間9時開放，除了自行開車，佛大校車及台灣好行觀光巴士都有進入校園，懷恩館前綠地平台居高臨下，也是欣賞蘭陽平原和太平洋龜山島日夜風景的絕佳景點。

除了佛光大學，位於台9省道旁的宜蘭縣議會，最近也開了紫藤花，搭配紅磚式建築，讓人以為到了度假勝地；至於宜蘭市往員山鄉的深洲農地重劃區，小涼亭花架上布滿串串紫藤，這裡是宜蘭人才知道的賞花秘境，微風吹拂下，花香怡人，小花隨風飄落灑滿一地紫，也是好看。