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無人機科技創新應用 花蓮獲智慧創新應用獎

2018-03-27 20:31聯合報 記者徐庭揚╱即時報導

花蓮縣警察局引進無人空拍機技術，取代交通員警目測與手繪的傳統方式，建立「無人機交通事故處系統」，獲得2018智慧城市展城市創新應用獎，在今天舉辦頒獎儀式，由總統蔡英文親自頒獎，花蓮縣政府副祕書長李宏滿代表上台領獎。而在花蓮願景館現場，展示了花蓮縣智慧城市的成果耀眼。

無人機科技日漸成熟而且普及化，但運用在處理車禍事故現場則是花蓮縣首創。根據花蓮縣交通隊多次實驗結果顯示，過去傳統手繪測量作業，需要約30分鐘的作業時間，透過無人機來拍攝事故現場，以及相週邊道路環境，可以大幅縮減到6分鐘以內。

同時透過數位格式的輸出，精準還原重建現場，不僅僅是提升了效率，更有助於責任歸屬的釐清。這套系統在展區亮相時，立刻引起外賓的高度關注，以及參觀民眾的好奇詢問，成為吸晴焦點。

花蓮智慧觀光同時整合了交通、行程、景點及購物等功能，搭建一個平台，提供旅客實用的旅遊資訊，讓參觀民眾直呼真的好方便，絕對是到花蓮旅遊時的最佳工具。

結合智慧交通計畫上，包括多元計程車叫車系統、需求反應式公共運輸計畫；透過ＩＣＴ技術整合鐵公路及綠色運輸服務，打造客製化的交通服務，希望重振強震後花蓮觀光產業。

2018智慧城市展將一直持續到30日，歡迎民眾一起到花蓮願景館，體驗有趣的未來生活科技。

花蓮縣推動的智慧觀光、智慧農業、智慧交通等，展示了花蓮縣智慧城市的成果，也引起外...
花蓮縣推動的智慧觀光、智慧農業、智慧交通等，展示了花蓮縣智慧城市的成果，也引起外賓的高度關注。圖／花蓮縣政府提供
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花蓮縣警察建立「無人機交通事故處系統」，獲智慧城市展城市創新應用獎，由總統蔡英文...
花蓮縣警察建立「無人機交通事故處系統」，獲智慧城市展城市創新應用獎，由總統蔡英文（左）親自頒獎，花蓮縣政府副祕書長李宏滿（右）代表上台領獎。圖／花蓮縣政府提供
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願景空拍機警察

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