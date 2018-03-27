團團圓圓的最愛 花蓮高山箭筍採收了

2018-03-27 16:03 聯合報 記者 聯合報 記者 徐庭揚 ╱即時報導



因為產自無污染的高山環境、連續5年為台北市立動物園採購，作為貓熊團團圓圓的主食的花蓮縣萬榮鄉生產的高山箭筍，進入產季，當地鄉公所展開為期1個月的促銷活動，外地消費者網路訂購，可真空宅配到府，在家品嚐花蓮箭筍鮮美滋味。

萬榮鄉公所今天在花蓮縣政府舉辦「107年度『遇箭萬榮』—箭筍促銷活動」記者發布會，花蓮縣長傅崐萁也到場站台，力挺花蓮在地農產品，更自掏要包購買2千斤要送給外地的朋友品嘗。

傅崐萁說，每次只要將花蓮農特產送到哪個縣市，就會被傳說要去那裏選舉，這也算是另類行銷。他也笑著問，這次要送哪個縣市?

生長於花蓮縣萬榮鄉海拔500到800公尺的高山箭筍，每年3月為主要產季。萬榮鄉代理鄉長林新銀表示，連續5年獲選為團團圓圓的食物，正是萬榮箭筍的最佳品質保證。

產季期間花蓮市重慶市場4月2號至8號、林田山森林文化園區4月4號至8號、吉安鄉黃昏市場即日起到4月底，都買得到萬榮箭筍。外地的民眾則可以透過臉書榮鄉箭筍產銷班粉絲專頁或後山山後採購網訂購，此外，4月14、15兩天，在台北市花博農民市集也將有萬榮箭筍促銷展售會。