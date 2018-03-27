台灣玉傳奇 南海貿易交換圈源自花蓮

2018-03-27 14:38 中央社 花蓮縣27日電



花蓮玉開採全盛時期，運送玉石的工人、買賣議價的商人絡繹不絕，繁榮景象曾是老一輩的回憶；依考古學者調查發現，花蓮是玉石的故鄉，也是東南亞玉器製造的核心地區。

由花蓮縣政府文化局主辦，國立成功大學考古學研究所及花蓮市民生社區發展協會承辦的「玉石流轉—花蓮史前玉石器使用源流與製作」特展，今天起在美崙溪畔的將軍府展出，為期2個月。

文化局2017年提出「花蓮縣史前玉器製作工坊群調查研究計畫」，委請成功大學考古研究所長劉益昌研究團隊，分別在上美崙、花岡山、月眉、重光、荖腦山、支亞干等考古遺址，這次特展是歷經一整年考古調查與發掘研究的成果。

展出內容包括台灣史前玉器文化研究的考古意義、花蓮史前玉器研究的脈絡，有田野調查、發掘等影像、出土重要玉器製作相關考古標本等。

劉益昌說，1929年日治中期，日考古學家鹿野忠雄調查發現，支亞干遺址是東南亞地區已知最大型的玉器製造場遺址，此處出土的玉就是豐田玉(台灣玉)；追溯至1960年代，花東縱谷北段的豐田地區，可說是花蓮、甚至全台最繁榮村落。

劉益昌表示，萬榮鄉支亞干溪旁的荖腦山，1960年代經地質學者探勘、鑑定，蘊藏世界獨一無二豐富的閃玉礦，質地堅韌，翠綠透亮，台灣玉在1960至1970年代大量開採，製作成各式各樣的精美飾品，行銷遍及歐美日等國家。

豐田玉開採最全盛時期，深山裡炸礦聲音、溪壑裡川流運送玉石的暗夜背工、村落內家戶投身生產的研磨切鋸、商賈絡繹不絕穿梭議價，這樣的繁榮熱鬧持續數十年。

劉益昌說，台灣玉傳奇在70年代台東火車站新站興建時，出土卑南遺址中有大量石板、棺墓葬陪飾的玉玦、玉管珠等飾品及各式玉廢料；但玉器的製造卻是在花蓮。

台灣玉器製造與交換更遠達菲律賓、馬來西亞、越南、泰國等環南海國家，顯示數千年來台灣交通與交換經濟行為、操帆渡洋的航海技術與跨洋移動的能力。

文化局長陳淑美表示，壽豐與萬榮一帶玉器製作遺址早自4000多年前，之後3000年光景，許多珠串、掛飾耳玦、管珠與手環等，隨著喜好使用者的傳播，甚至形成南島族群獨有的玉石器文化生活圈。

文化局文化資產科長黃用斌說，舉辦展覽，用說故事的方式讓民眾了解以前的歷史、先人生活模式，能讓自己與先人產生情感連結，更讓花蓮玉石風華再現，促進地方觀光發展。