15輛巡山汽機車報廢 捐羅東高工汽車科拆解研究
今年林務局羅東林區管理處大方將15部報廢的重型汽機車，轉贈給羅東高工，供汽車科學生拆解實習。其中耐操又「有檔頭」的野狼擋車，本是林務局巡山員穿梭林間的好幫手，在服役15年功成身退後，選擇「壯烈捐軀」，充分發揮了身為「國民愛駒」的最大價值。
林務局羅東林管處人員巡視19萬6千餘於公頃廣闊林地，在山徑間通行多靠機車代步，近來汰舊換新，清出十餘部已超過使用年限、不堪使用的重型機車和汽車，承辦人員將車輛報廢後，正思考該何去何從，正巧得知「好鄰居」羅東高工汽車科有徵求需求，「善盡殘餘價值，造福學子何樂不為？」
汽車科學生需實際練習拆解汽機車，了解機械組成結構，這一批羅東林管處汰換的汽機車如及時雨，可遇不可求，日前確認獲贈後，校方舉辦一場贈車儀式，羅東林管處秘書室人員、汽車科主任莊加宏、實習主任賴明志、汽車科同學一同參與。
莊加宏主任表示，籍由這次轉贈報廢車輛，能讓同學們有更多實際操作的機會，使得理論與實務得以相互驗證相互配合，增加自身的專業知識，期許同學能好好學習，不要辜負羅東林管處的美意。
林管處則回應，這些車輛已行駛15年以上，也逾使用年限並完成報廢程序，得知同學們有實務操作的需求，便決定將報廢車輛捐贈給校方，以發揮報廢動產最大殘餘價值，期望同學們能好好拆解研究，提升基礎技術能力，也祝福同學們將來都能成為一流的汽車裝配、檢驗及維修的技術人才。
留言