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腦麻雙腳又無力 小四生仍獲游泳冠軍

2018-03-25 21:09中央社 宜蘭縣25日電

宜蘭家扶中心今天表揚11名不畏逆境運動小健兒，其中就讀小學四年級的李祐家因早產患有腦性麻痺，雙腿肌肉曾無力，但他在游泳中找回自信，還曾在游泳比賽摘冠。

個子嬌小的李祐家，是一名6個月的早產兒，來到這世界上時就患有腦麻及雙腿肌肉萎縮，出生後有4個月待在醫院保溫箱內。因為他的父親當時忙於工作與醫院往返，之後身體過度勞累，不幸中風癱瘓。

在祐家2歲時，母親與父親更因故離異，阿嬤李郭寶珠心疼孫子處境，身兼母職，從小一手將他拉拔長大；叔公李萬添也擔心孩子的未來，從小就一直陪在他的身邊，幫忙照料。

由於雙腳肌肉萎縮、長度不同，祐家在7歲前還不太會走路，走路無力一拐一拐，經常跌倒，就連平常吃飯拿筷子也很困難，還要常去醫院接受語言、物理等治療。李萬添當時只能鼓勵他用筷子夾石頭，訓練雙手穩定度。

李郭寶珠受訪時說，祐家在小時都要他人背在身上，當時醫療及復健過程未見明顯改善。兩年前在醫師建議下，採用水療復健，提升祐家腳力，正巧李萬添也是運動健將，祐家的復健歲月，也就從泳池旁展開。

「孩子不帶沒機會！」李萬添回憶，祐家剛學游泳時很怕水，但他不斷鼓勵祐家「你可以的、你很厲害」；若遇到學習困難、挫折時，也會抱緊他、拍拍肩膀，讓祐家不斷找到自信。

李萬添說，當時經過每天花4小時，在水裡一步一步帶著祐家，最後才終於讓這個小孩勇敢滑出第一步。祐家之後不只復健良好，身體也更強壯，也喜愛上游泳，在水中展現孩子應有的笑容。如今，不但各種泳式都難不倒祐家，去年還在縣內的一場游泳比賽中與正常的孩子一起競技，並拿下國小男子組自由式100公尺冠軍。

「叔公是我最感謝的人！」個性靦腆的祐家說，曾想過放棄學習游泳，但每次都有家人支持及鼓勵，因為「再苦，努力一下就過去了」。他也從沒想過，自己參加游泳比賽還能得名，未來想成為游泳教練，教導更多人學游泳。（編輯：李錫璋）

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