全台最美飯店 台東池上日暉奪魁
國內旅遊平台易遊網（ezTravel）日前舉辦臉書網路票選「全台最美飯店」，全台北、中、南、東共20家飯店參與，結果台東池上日暉國際渡假村以6944票奪冠，拿下「全台最美飯店第一名」。
票選活動是在易遊網粉絲團進行投票，每個臉書帳號只能進行一次投票，自3月7日至3月21日進行為期兩周的網友票選活動，結果台東池上日暉以6944票奪得全台最美飯店第一名，第二名淡水漁人碼頭福容飯店6072票、第三名北投加賀屋溫泉飯店2268票、第四名花蓮理想大地1737票、第五名南投日月潭涵碧樓1171票。
池上日暉表示，池上日暉鄰近伯朗大道、金城武樹，渡假村營造南洋風媲美峇里島，且是池上境內唯一的溫泉區，飯店內種植數萬顆樹，春日賞櫻、秋天賞楓、冬日賞梅，夏天彷彿置身南洋熱帶叢林，夜晚還可眺望滿天星斗，少了城市飯店的奢華氣息，讓人感受回歸自然的樂趣，可能因此贏得網友的青睞。
池上日暉從2010年首創「超跑假期」以來，巧思創意不斷，如推出「台鐵假期」為住宿遊客付火車票；2016年底以「世界最長浪漫頭紗」拿下金氏世界紀錄；去年引進世界頂級露營車AIRSTREAM，並打造專屬露營車「夢想體驗區」；今年將推出全台唯一「天外奇蹟，獨家熱氣球之旅」，主打入住五星VILLA，早晨不用排隊、也不用前往人擠人的鹿野高台等待，走出房門，就能直接搭乘熱氣球由飯店起飛，享受翱翔天際的飛行樂趣，飽覽縱谷美景。
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