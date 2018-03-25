全台最美飯店 台東池上日暉奪魁

2018-03-25 19:22 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



國內旅遊平台易遊網（ezTravel）日前舉辦臉書網路票選「全台最美飯店」，全台北、中、南、東共20家飯店參與，結果台東池上日暉國際渡假村以6944票奪冠，拿下「全台最美飯店第一名」。

票選活動是在易遊網粉絲團進行投票，每個臉書帳號只能進行一次投票，自3月7日至3月21日進行為期兩周的網友票選活動，結果台東池上日暉以6944票奪得全台最美飯店第一名，第二名淡水漁人碼頭福容飯店6072票、第三名北投加賀屋溫泉飯店2268票、第四名花蓮理想大地1737票、第五名南投日月潭涵碧樓1171票。

池上日暉表示，池上日暉鄰近伯朗大道、金城武樹，渡假村營造南洋風媲美峇里島，且是池上境內唯一的溫泉區，飯店內種植數萬顆樹，春日賞櫻、秋天賞楓、冬日賞梅，夏天彷彿置身南洋熱帶叢林，夜晚還可眺望滿天星斗，少了城市飯店的奢華氣息，讓人感受回歸自然的樂趣，可能因此贏得網友的青睞。