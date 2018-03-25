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離金牌只有一步 宜蘭縣內城把閒置國小變農業中心

2018-03-25 08:47聯合報 記者羅建旺╱即時報導

宜蘭縣政府將閒置的內城國小教室提供社區營造，既避淪為蚊子館，又結合在地小農、休閒農業、社福團體，形成在地產業平台的內城產業服務園區，也因活化農村受肯定，入圍第一屆金牌農村競賽決賽名單，離金牌只有一步之遙。

內城社區產業服務園區昨天開幕，農委會主委林聰賢、宜蘭縣政府農業處長游憲廷等與會，園區是內城國小的校地，因為人口變遷，內城國小與鄰近的國中合併成內城國中小學，國小校舍成為閒置空間，縣政府不讓閒置空間成為蚊子館，而提供社區營造有成，開創生活空間與產業平台。

園區設有小農攤位與工藝攤位，遊客可以選購農產品、與農村手工藝品，並規劃「里山產業」、「農再社區產業」、「農村好物」、「社福產業」、「休閒農業區」等主題區，呈現內城社區有機友善農業與里山食農教育成果。

內城社區居民發展植物染，從山林取材，有可染出藍色的大菁，紅棕色的薯榔，黃色的洋蔥皮等。

同時，農業委員會水土保持局「第一屆金牌農村競賽」中，內城社區獲宜蘭縣政府推薦參加，已進入全國決賽名單中，本月29日訪察複審後，即將揭曉成績，縣政府期待說，內城社區離最終獎項僅剩一步之遙，未來持績發展與進步。

農委會林聰賢指出，會依循行政院長賴清德推行的均衡城鄉政策走，就像時序已進入春分，俗語說：「春分對半分」，迎接好天氣，讓台灣農業擺脫各種挑戰，有好的開始。

宜蘭縣內城社區產業服務園區昨天開幕，農委會主委林聰賢（右1）、宜蘭縣政府農業處長...
宜蘭縣內城社區產業服務園區昨天開幕，農委會主委林聰賢（右1）、宜蘭縣政府農業處長游憲廷（右3）等與會。圖／宜蘭縣政府提供
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蚊子館社區營造
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