花蓮救災提案遭否決？傅崐萁點名 陳美伶澄清

2018-03-25 00:13 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ／花蓮報導



行政院政務委員陳美伶（左2）遭花蓮縣長傅崐萁（右2）點名否決縣府的震災救助提案，陳否認指控，強調只要符合目的都支持。 記者王燕華／攝影 分享 facebook

花蓮縣向中央提出石材、觀光產業救助需求，縣長傅崐萁昨點名縣府提案遭到行政院政務委員陳美伶否決。陳澄清說，還沒看到縣府提案，只要符合目的和規定一定支持；行政院解釋，傅縣長關切的重建經費會在3月底前核定，石材、觀光等產業振興計畫也都在研擬，29日將開第5次重建會議討論。

傅崐萁昨氣憤表示，總統蔡英文與行政院長賴清德到花蓮，對於石材產業成為最嚴重的災民，提出相關救助計畫，要求國發會全力支援，但縣府提出相關救助措施時，卻遭中央打臉。他點名兼任行政院花蓮震災救助及重建專案小組召集人的陳美伶否決縣府提案，質疑「中央到底有沒有良心？」

陳美伶昨天受邀隨台積電觀光列車首發團到花蓮，傅崐萁前往迎接，當面與陳「對質」，不停追問「妳會支持嗎？」

陳美伶澄清，還沒看到縣府提案，絕沒有否決，更沒有說花蓮觀光未受地震影響，只是中長期的紓困方案要考量整體花蓮的未來發展，地震可能是短期的，有些長遠的必須要處理。她並表示，下周將開第5次重建會議，只要符合目的和法令，「我沒有不支持的理由。」

花蓮縣府表示，前天已將救助需求提送行政院；傅指出，花蓮觀光產業現在慘到「貼在地上」，不是陸客來不來造成，是地震的關係，因為是災民，縣府才配合總統政策提出救助請求，還要陳美伶「跟民進黨說一下」，不要放任黨內各級民代攻擊花蓮。

「手心手背都是肉。」陳美伶說，中央地方一條心，都在同一條船上，行政院絕對跟花蓮站在一起，不會虧待花蓮。