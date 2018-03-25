花東箭筍產季 今年售價漲5成

2018-03-25 00:09 聯合報 記者 聯合報 記者 尤聰光 ／報導



記者尤聰光／攝影 分享 facebook

每年清明節前夕，即是花東兩縣山區野生箭筍產季，台東市區正氣路、民航路口已有民眾擺攤，但受到去年底雨量少，以及日夜溫差大影響，箭筍產量減少，價格上漲約一半，半斤包裝從去年的100元漲到今年的150元。