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影／讓宜蘭在國際發聲 農業縣辦出國際藝術盛會

2018-03-23 12:25聯合報 記者羅建旺╱即時報導

第一屆國際藝術主席會議今天在宜蘭縣史館開幕，這場國際盛會由宜蘭縣政府、宜蘭市公所及當代樂坊共同舉辦，波蘭、西班牙、以色列、日本、韓國、馬來西亞、泰國、菲律賓代表等8國代表與會，以台灣為平，跨國交流。

會議3天議程，推介各國的藝術節，有3場專題演講，首場擔任大會榮譽主席的代理縣長陳金德主講「公私協力推動宜蘭文化活動」，第2場邀請以色列鋼琴家Yaron Kohlberg主講「用鋼琴談音樂與藝術」，第3場由菲律賓前國家文化藝術委員會主席Felipe M. De Leon, Jr.主講「藝術節是創造力的泉源」。

今天開幕中，音樂家黃正銘演奏二胡揭開序幕，他曾巡迴世界各地演出，曾締造一場音樂會5萬觀眾齊聚欣賞的紀錄，總統出訪，曾隨團演出，開幕中，蘭陽戲劇團、日本阿吽樂團接力獻藝，禪畫家謝愛蓮則為開幕作畫題字，各國主席在畫作上烙下印章，見證歷史一刻。

陳金德致詞指出，城市因藝術而偉大，猶如倫敦因為沙士比亞而更具文化風采，薩爾斯堡因莫札特而成世界音樂原鄉，蒙特婁也因太陽馬戲團崛起而充滿夢想創意；也希望藉由宜蘭國際童玩藝術節和國際音樂節等節慶的帶動，建構幸福的宜居城市。

大會總監李建興說，國際盛會由當代樂坊歷經半年策畫，除政府大力支持外，無數民間團體的奧援，包括協助活動、捐贈物資、捐款、義工投入，匯聚眾人力量，促成國際主席聯合會，很有意義。

擔任大會主席的宜蘭市長江聰淵說，第一屆國際藝術主席聯合會的舉辦，為邁入第四年的丟丟銅蘭城國際音樂節帶來更寬廣的國際視野，增添更豐富的藝文能量，會議著重相互了解彼此藝術文化的異同，也透過專題演講，激盪出更多的潛在創作力。

台灣捷克藝術文化交流協會出席代表林峰榆說，台灣歐洲交流，參與藝術節比以往順利且增加，但由於台灣與中國大陸特殊關係，在國際舞台上，比較沒那完整呈現，需要政府與民間力量，尤其是需要政府大力支持民間外交，因為在軟實力的鋪陳之下，近幾年來台灣在歐洲舞台上的機會是愈來愈好。

波蘭萊格尼察市立文化中心總監Grzegorz Szczepaniak說，曾與藝術團到宜蘭童玩節，孩子都很開心，從與台灣文藝交流中，有更大機會與看到更大的窗口，透過這次的藝術節聯合會很希望開啟一個交流的機會與平台，除歐洲夥伴，還有菲律賓等不同文化，中間連繫，把特殊文化帶回波蘭。​​​​​

第一屆國際藝術主席會議今天在宜蘭縣史館開幕，這場國際盛會由宜蘭縣政府、宜蘭市公所...
第一屆國際藝術主席會議今天在宜蘭縣史館開幕，這場國際盛會由宜蘭縣政府、宜蘭市公所及當代樂坊共同舉辦，波蘭、西班牙、以色列、日本、韓國、馬來西亞、泰國、菲律賓代表等8國代表與會。記者羅建旺／攝影
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第一屆國際藝術主席會議今天在宜蘭縣史館開幕，這場國際盛會由宜蘭縣政府、宜蘭市公所...
第一屆國際藝術主席會議今天在宜蘭縣史館開幕，這場國際盛會由宜蘭縣政府、宜蘭市公所及當代樂坊共同舉辦，波蘭、西班牙、以色列、日本、韓國、馬來西亞、泰國、菲律賓代表等8國代表與會。記者羅建旺／攝影
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第一屆國際藝術主席會議今天在宜蘭縣史館開幕，這場國際盛會由宜蘭縣政府、宜蘭市公所及當代樂坊共同舉辦，波蘭、西班牙、以色列、日本、韓國、馬來西亞、泰國、菲律賓代表等8國代表與會。記者羅建旺／攝影
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第一屆國際藝術主席會議今天在宜蘭縣史館開幕，這場國際盛會由宜蘭縣政府、宜蘭市公所及當代樂坊共同舉辦，波蘭、西班牙、以色列、日本、韓國、馬來西亞、泰國、菲律賓代表等8國代表與會。記者羅建旺／攝影
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藝術節波蘭菲律賓
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